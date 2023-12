Osudové ženy Karla Gotta: Ivana nebyla první, kterou si chtěl vzít. Pohádková láska ale skončila tragicky

Mnohonásobný zlatý slavík Karel Gott původně zpívat ani nechtěl. Toužil se stát malířem, vyučil se překvapivě elektromontérem a lásku ke zpěvu nacházel postupně. V padesátých letech sice příležitostně vystupoval, ale ta největší sláva na něj teprve čekala. A s ní i zástupy fanynek, které by pro Mistra zřejmě udělaly cokoliv.

Manželství se vzdal kvůli kariéře

Jako mladík často říkal, že manželství obětoval pro fanoušky. Popularita pro něj byla prioritou a podle toho také jednal. Ačkoliv svobodný život byl především jeho volba, svých múz a milostných avantýr se nikdy nevzdal.

První takovou byla Jana Pavlíčková, na kterou v dobrém vzpomínal. Byla to jeho ruštinářka a zamiloval se do ní ještě na základní škole – to by bylo, aby v životě chlapa chyběla platonická láska k učitelce! Opětovaná pochopitelně nebyla, ale po letech spolu už jako dospělí lidé zašli na kávu, kde se ke své náklonnosti přiznal. A báječně si s paní učitelkou popovídali.

První milenku chtěl dovést k oltáři

Jakousi mentorkou se pro něj stala Olga Svobodová, kterou si chtěl dokonce vzít! Kdyby k tomu došlo, jistě by bylo mnoho věcí v životě obou naprosto odlišných. Svobodová měla totiž v té době slušně rozjetou kariéru a pravidelně účinkovala v Redutě, kde se s Gottem seznámili. Svou krásou ho prý natolik uhranula, že toužil po tom ji získat. A nebyl jediný, ctitelů měla tehdy prý více než dost.

Po jednom vystoupení prý Svobodová zavelela a pozvala Karla Gotta k sobě. Ten nic nenamítal a navíc se chtěl poprvé pomilovat se starší ženou, která ho naučí vše potřebné. To se mu povedlo, a proto se o Olze často mluvilo jako o „Karlově učitelce sexu“. Jejich vztah však trval prý pouze rok a Mistr se později nechal slyšet, že kdyby ji nepotkal, jeho vývoj v určitých oblastech života by probíhal přece jen o něco pomaleji.

Krásným ženám neodolal

K Svobodové zahořel tak silnou vášní, že si ji chtěl dokonce vzít. Jenže do toho se vložil jeho blízký přítel hudební skladatel Eduard Parma a připomněl mu, že není třeba hned každou dovést k oltáři. A tak ho poslechl. Co by bylo, kdyby to neudělal, to už se nikdy nikdo nedozví. Gottovi to dalo příležitost poznat i jiné ženy, kterých bylo ještě požehnaně – například herečka Evelyna Steimarová, Kateřina Vedralová, Antonie Zacpalová, se kterou měl nejstarší dceru Dominiku, nebo Iveta Kolářová, která mu porodila dceru Lucii Valčíkovou. Za manželku pojal Ivanu Gottovou, rozenou Macháčkovou. Společně přivedli na svět dcery Charlottu Ellu a Nellu Sofii.

Svobodová navzdory velkému talentu skončila tragicky. Poté, co propadla alkoholu, se živila jako domovnice. Jednou při umývání schodů pustila do domu partu výrostků, kteří ji pravděpodobně pod vlivem drog ubodali.

