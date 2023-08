Osudový muž Kolářové ze Zlaté labuti: S Ornestem se podváděli, přesto bez sebe nemohli být

Osudovou láskou Daniely Kolářové byl herec a režisér Jiří Ornest (†70), kterého si vzala kvůli Martinu Stropnickému dvakrát. A ačkoliv byla takřka celý život spojována s Jaromírem Hanzlíkem, nikdy spolu nic neměli. Co o jejím životě možná nevíte?

Hanzlík jí neučaroval

Narodila se v roce 1946 a dětství prožila v Karlových Varech. Maminka pracovala jako účetní v divadle, rodiče Kolářové se ale rozvedli, když jí byl jen rok. Svého otce a mladší nevlastní sestru Věru poznala až v pěti letech. Hrát začínala pomalu už jako malá, například v pohádce Císařovy šaty. V sedmdesátých a osmdesátých letech platila za nejobsazovanější herečku u nás.

Byly to právě filmové komedie, které Kolářovou proslavily, a to například Na samotě u lesa, Kulový blesk nebo Léto s kovbojem. Objevila se také v seriálu Nemocnice na kraji města nebo Sňatky z rozumu. Jelikož byl jejím častým filmovým partnerem Jaromír Hanzlík, rychle se začalo šuškat, že spolu tihle dva něco mají. Oba to ale odjakživa popírali, a nikdy nevyšlo najevo, že by se do sebe nakonec opravdu zamilovali.

Dvě svatby a jeden rozvod

Osudového muže Jiřího Ornesta si vzala Daniela Kolářová dvakrát. Poznali se v roce 1964 na DAMU, kde studovali ve stejném ročníku. Přátelství se postupně změnilo v lásku. Vzali se po devíti letech. Poprvé jejich manželství zkrachovalo koncem 80. let kvůli citovému vzplanutí k mladému a pohlednému kolegovi z vinohradského divadla Martinu Stropnickému. Ornest měl mít v té době také nějakou tu milenku, a tak to neustáli. Kvůli Kolářové se rozvedl i Stropnický, a to se svou tehdejší manželkou Lucií Stropnickou, dcerou textaře Zdeňka Borovce, se kterou měl syna, budoucího politika Matěje Stropnického.

Prý tehdy Kolářovou všichni varovali, ale ona stejně nikoho neposlouchala. Přesto si zřejmě museli s Ornestem jen něco srovnat, protože se k sobě postupně začali vracet – a po letech došlo i na druhou svatbu. I Stropnický se vrátil k Lucii a měli spolu další dceru Annu Stropnickou, která je dnes herečkou. Vidět jste ji mohli například v Ordinaci v růžové zahradě. Později se narodila ještě Františka.

Ačkoliv Kolářové s Ornestem manželství vydrželo, dokud je smrt nerozdělila, Stropnický měl před sebou ještě několik divokých i těžkých zkušeností. S Lucií Stropnickou se definitivně rozešli v roce 2005. V roce 2008 si vzal herečku Veroniku Žilkovou, se kterou má dceru Kordulu. Jejich druhé dítě, syn Melichar, se narodil s vrozenou brániční kýlou a po 198 dnech zemřel. V roce 2022 oznámili rozvod, Stropnický se měl s Žilkovou rozejít prostřednictvím e-mailové zprávy kvůli mladé asistentce Markétě Horňákové.

Daniela Kolářová si vztah napodruhé s Ornestem užívala, ten však začal mít v roce 2013 problémy se srdcem. Došlo na operaci srdeční chlopně, při které se utrhla krevní sraženina a začalo drama. Lékaři mu zachránili život, přesto byly následky pro jeho fungování devastující. Učil se znovu chodit, mluvit. Zemřel krátce po svých 70. narozeninách na karcinom močového měchýře. Z jejich lásky vzešli synové Šimon (48) a Matěj (46).

„V sobotu se naobědval. Pak usnul. V té době už byl na opiátech, bylo to proto logické. Ale v neděli ráno pořád spal a nebyl k probuzení. Drželi jsme ho se synem za ruce a frekvence dýchání se zmenšovala. V půl deváté dodýchal. Doma, v klidu a míru,“ svěřila se Kolářová.

Podváděl ji

Ačkoliv je to román jako z červené knihovny, patří do něj také nevěra. Když Kolářová točila filmy Léto s kovbojem a Na samotě u lesa, byla podruhé těhotná. Právě tehdy mělo jejich manželství skřípat, protože ji Ornest podváděl. Na plac chodila nejen s mladším synem pod srdcem, ale také se starším v náručí – neměla hlídání. „Bylo to šílené a náročné. Už bych to nikdy nechtěla zažít. Přejížděla jsem z jednoho místa na druhé, učila se role a do toho měla ročního synáčka. Vláčela jsem ho s plenkami a postýlkou,“ vzpomíná Kolářová.

Hanzlík měl tehdy nedaleko chalupu, a tak těhotné kolegyni poskytl přístřeší. To samozřejmě zavdalo dalším spekulacím, že vztah mezi nimi není jen tak. Ačkoliv by si to někteří fanoušci klasických komedií možná přáli, pravda to nikdy nebyla.

Danielu Kolářovou mohou diváci vídat znovu v seriálu Zlatá labuť jako Boženu Kučerovou. Druhá série začíná už 24. srpna nebo o týden dřív na Voyo.

Zdroj: ČSFD, blesk.cz, TV Nova, zeny.iprima.cz

KAM DÁL: Zlatá labuť na křídlech lásky a intrik: Eva milenkou Grubera, Irena obětuje Petra.