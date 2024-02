Pecháčková ze ZOO sbalila kolegu. Ten se kvůli ní vzdal starého života a musel se stěhovat

Dlouho se spekulovalo o tom, proč nemá tahle krásná a talentovaná mladá dáma štěstí na muže. Spekulovalo se přitom hned o několika z nich. Nejdřív jí měl učarovat při nástupu do ZOO sympaťák David Gránský, jenže ten se v poslední době soustředí primárně na rodinu, a tak nemá na nějaké pletky ani pomyšlení.

Diváci jásají, přesně tohle si přáli

Na přetřes pak přišel například Tomáš Klus, nebo dokonce Robert Urban. Jak se ale říká, pod svícnem je největší tma. Jiskra přeskočila až mezi Michaelou Pecháčkovou a Šimonem Bilinou, kteří hrají v seriálu pár. Je tak možné, že intimní scény je sblížily natolik, že jejich láska přerostla ve skutečné pouto. To je pro skalní diváky seriálu ZOO pochopitelně splněný sen. Co jiného by si mohli přát, než aby se jejich oblíbené postavy zamilovaly i ve skutečném životě? Pecháčkové s Bilinou to neskutečně sluší a je jasné, že se k sobě perfektně hodí.

Bývalá Šimonova přítelkyně přiznala přitom až loni v srpnu, že už netvoří pár. Do té doby platili za perfektní dvojici, která se na veřejnosti dohromady sice ukazovala střídmě, o to však silnější byla. Z jejich okolí se dokonce nesly zvěsti, že Bilina vybírá prstýnek a brzy před Hankou poklekne. Na tom by u něj nebylo nic zvláštního, je velmi rodinně založený a jeho nejlepším kamarádem je Tomáš Klus, který pro své tři děti dýchá. Možná, že se Bilina toužil stát také brzy otcem. Nebo se od Kluse naučil přece jen něco jiného?

Byla na začátku nevěra?

Ačkoliv je totiž Tomáš Klus idolem mnoha dívek a žen, není to tak dávno, co přiznal, že všechny své partnerky včetně manželky podvedl. Snad právě tehdy se ukázalo, že má vedle sebe dokonalý poklad, protože Tamara ani nemrkla a stála za svým mužem jako pevná skála. Že by Šimona napadlo také prozkoumat i jiná srdce? To by znamenalo, že se kvůli Michaele rozhodl riskovat vše, opustil svůj starý vztah s Hankou a ještě se musel stěhovat – v době jejich největší lásky spolu totiž bydleli.

O svém soukromí mluví velmi málo, a tak těžko říct, co za rozchodem s Hankou tehdy opravdu stálo. Navíc se zdá, že jsou stále velmi dobří přátelé, a tak šlo zřejmě o poklidný konec, na kterém se dohodli oba. Vzhledem k přiznání Pecháčkové, že co se škádlivá, to se rádo mívá, si však mnozí domyslí, co mohlo být příčinou. Už tehdy se totiž šuškalo, že je i před kamerou evidentní, že tihle dva nejsou jen přátelé. Jisté je však jedno – zatímco Bilina mlčí jako hrob, Pecháčková nikdy nevypadala šťastnější a zdá se, že se chce s fešákem po svém boku pořádně pochlubit. Uvidíme, zda jejich věkový rozdíl nebude nakonec překážkou. Někdy i osm let může udělat své!

