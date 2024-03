Podlehl Štáfek krásné Ferencové z Policie Hvar? S dotazem na Slovenky si neuměl poradit

Fešák Jakub Štáfek je jedním z nejoblíbenějších mladých herců, který jde z role do role. Ačkoliv se zdálo, že se v poslední době více věnuje svým projektům a natáčení Vyšehradu, diváci jeho návrat na televizní obrazovky uvítali s nadšením. Na sociálních sítích se také objevují názory, že nebýt jeho, nový seriál by takový úspěch neměl. Díly totiž bůhvíjak silnou zápletku opravdu nemají.

Není divu, že jeho kouzlu podlehlo v minulosti hned několik známých hereček. Připsal si teď na seznam i sexy kolegyni, která s ním natáčela netradiční kriminálku Policie Hvar na chorvatských březích? Ačkoliv diváci si stěžují, že jí není skoro rozumět, na place jim to báječně fungovalo.

Čtyřicítka i pletky s manželkou kolegy

Dříve randil herec s tajemnou Magdou, která byla jeho první velkou láskou. Užil si ale také vášnivé chvíle se čtyřicetiletou ženou v dobách, kdy mu bylo sotva 23 let! Nevyšlo jim to prý proto, že on chtěl jednou děti, ona už ale dvě měla a další neplánovala. A Štáfek se na roli náhradního tatínka necítil.

Na velké ruce sbalil před 10 lety také herečku Moniku Timkovou, spekulovalo se také o pletkách s Agátou Hanychovou. To měl být důvod, proč Jakub Prachař v půlce natáčení opustil seriál Vyšehrad a nahradil ho Jaromír Nosek. Nikdo z nich se ale ani po letech nevyjádřil k tomu, co se na place vlastně stalo. Nakonec si však jeho srdce získala sexy vizážistka Dominika, kterou potkal při natáčení seriálu Specialisté. Spolu vychovávají dvě dcery a zdá se, že od chvíle, kdy došel Štáfek k oltáři, se z něj stal příkladný manžel.

Nepopiratelná chemie a splněný sen

„Přestože v seriálu ztvárňujeme protikladné charaktery, v reálném životě toho máme spoustu společného – podobné názory i vkus. Je to parťák, kterého jsem si vymodlila,“ pěje Ferencová na Štáfka chválu. „Mezi námi je dobrá chemie. Kdyby mezi námi nefungovala, nefungoval by celý seriál. Může to znít možná hodně sebevědomě, ale na nás to stojí a s námi to padá,“ potvrdil Štáfek její slova.

Mohla snad mezi nimi přeskočit jiskra i ve skutečnosti? Když byl nedávno herec na rozhovoru v Show Jana Krause, moderátor se ho dotazoval, jakou zkušenost má se Slovenkami a zda je dobře zná. Takové ticho snad show ještě nezažila! Až se herec zasmál sám sobě a nakonec na tu otázku vůbec neodpověděl. Jako by snad chtěl něco tajit. Není přitom možná až taková náhoda, že ze Slovenska pochází jeho herecká kolegyně Ferencová.

Ať už mezi nimi přeskočila jiskra, či nikoliv, nic z toho pravděpodobně nebude. Zatímco Jakub má doma dvě krásné děti a půvabnou manželku Dominiku, Alžbeta randí už nějakou dobu s Pavlem Harantem, kterého znají mladší posluchači jako rappera Paulieho Garanda. Je tak spíše nepravděpodobné, že by dvojice pro krátký románek tolik riskovala. Že si však sedli, o tom není žádných pochyb! A jak by jim to spolu slušelo…

