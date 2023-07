Podzim v seriálu ZOO: Sidonie smrt Eduarda neustojí. Viky hodí Filipovi na krk cizí děti

Ze Sid se po smrti otce Eduarda, kterého smetla vlna tsunami, rázem stane mladá manažerka, která musí řídit obrovskou firmu. Hned v prvním díle se totiž dozví děsivou informaci – její babičku zasáhla smrt syna daleko víc, než momentálně dává najevo. Myslí si, že syn stále žije – a navíc, že je o rok méně. Pomoc psychologa odmítne, a tak se do toho bude muset vložit Raul, který už ví, jak na ni.

Rodinu Novotných zachrání Raul

Výsledkem Raulovy pomoci bude, že se u něj Sidonie ubytuje, začne znovu vařit a bude zkrátka obyčejně šťastná. To se ale nelíbí vdově Alici, která pozoruje své dítě, jak spí tři hodiny denně, živí se kávou a energetickými nápoji a cestou na jednání usíná za volantem. Nakonec to bude znovu Raul, který rodině pomůže. Rozhodne se, že je na čase, aby splatil svůj dluh vůči firmě, a převezme částečné povinnosti ředitele firmy. Sid tak nebude muset pustit své místo v ZOO, ačkoliv jí ředitelka hned zkraje podzimu naznačí, zda nechce dát výpověď a věnovat se jen rodinnému dědictví. Sedět na dvou židlích dlouhodobě nemůže, mladá žena to nezvládá.

Z miminka s Adamem ale na nějaký čas sejde. Ačkoliv se Haďák těšil, že konečně získá rodinu, o kterou už dříve přišel, Sid má teď jiné starosti. Potřebuje se soustředit na to, aby plně zastoupila svého zesnulého otce. Vydrží to jejich vztah, nebo to pořádně zaskřípe?

Nechá si Viky Petrovy děti?

Viky stále bojuje nejen se svými dluhy, ale také s bolestí v srdci – zradu Petrovi neumí odpustit, zároveň však nachází štěstí u Filipa, který by jí snesl modré z nebe. Občas se k němu nechová zrovna nejlépe, dříve bohémský fotograf je však zcela odolný a stále své milé plní, co jí na očích vidí. Nedělá mu problém postarat se o malého Péťu, který není jeho, a zároveň se stane báječným parťákem pro Sofii i Bena. Babička Danuše sice čas od času kroutí očima a zdá se, že jí současný partner její „snachy“ není moc po chuti… Na druhou stranu s tím nezmůže nic, a tak se to rozhodne akceptovat.

Danuše se ale vrací do práce, čímž vyvstane otázka, co bude s Petrovými dětmi. Viky si je chce nechat a prosí Filipa, aby se o ně s ní postaral. Mařenka to jako dobrý nápad nevidí a přesvědčí Viky, že tím o svou lásku přijde. Několikrát jí také připomene, že děti by měly být s tátou, a ne aby je vychovávali cizí lidé. Viky ho nakonec poslechne, takže Petr by si měl pro děti přijet. Péťa zůstane s Viky a soudce na něj bude dál platit alimenty, které mu jeho máma ukládá na účet a spoří.

Gránského nahradí Martin Preiss

Čeká nás také odchod Alberta Poláka, jelikož se jeho představitel rozhodl, že v seriálu ZOO nějaký čas nebude. Konečně se přitom začne sbližovat s Kristýnou, která mu snad odpustila i uvěřila. Albert to ale zkazí hned poté, co si užije vášnivé milování na pracovním stole s Markétou Tomečkovou, která si na něj už dlouho brousila drápky. Na jeho místě marketingového ředitele ho nahradí herec Martin Preiss, do kterého by se měla dokonce zamilovat Alice.

Do ZOO míří také herečka Denisa Nesvačilová, která si má zahrát pořádnou mrchu a škodit Charliemu, stejně tak Veronika Žilková, která ztvární uklízečku a už začala natáčet.

Návrat Roberta Urbana do seriálu je spíše nereálný. Momentálně točí po boku Emmy Smetany dobový seriál Eliška a Damián, kvůli kterému ze ZOO odešel. Navíc stále natáčí Ordinaci v růžové zahradě, a tak na postavu Petra Kříže zřejmě nemá čas.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram, redakce

