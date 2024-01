Příběh kanibala Hojera míří na obrazovky. Mišík se předvedl jako úplný zelenáč

Byl to jeden z nejhorších vrahů naší historie. Ladislav Hojer zavraždil pět žen, za což byl v létě 1986 popraven v pankrácké věznici. K dalším osmnácti znásilněním či pokusům o něj se při vyšetřování přiznal. Jedné z žen, Ivaně M., odřezal prsy a vyřízl jí přirození, které po několika dnech uvařil a snědl. Vyšetřovatelům přitom trvalo celé měsíce, než mu spáchané skutky prokázali. I tomu se bude věnovat nová kriminální minisérie.

Diváci už se přitom teď mohou těšit na další – tvůrci by měli natáčet také příběh spartakiádního vraha Jiřího Straky. Ten už je dnes na svobodě a žije v republice pod novou identitou. S podobnými projekty už má platforma Voyo zkušenosti. Diváci na ní najdou například příběh bestiálního vraha Ivana Roubala nebo Guru Járy.

Příčila se mu žena, která se souloži nebrání

Před lety přitom nic nenaznačovalo tomu, že z Hojera vyroste vrah, kterého se bude bát celé Československo. V dětství patřil mezi průměrné žáky, ničím výrazným na sebe neupozorňoval. Jen neměl žádné přátele a vedl od mládí poměrně samotářský život. Nikdy prý neměl žádnou vážnou známost ani pohlavní styk za normálních okolností. Až zpětně přiznával, že se mu příčila myšlenka na sex se ženou, která se nebránila.

Toužil také po určitém uznání – pookřál, když ho kdokoliv pochválil. Hlavně v začátku si byl nejistý a policistů se bál. Působil vlastně docela křehce. Zrůdnost jeho činů mu nejspíš nedocházela. Když nabyl později dojem, že se z policistů stávají jeho přátelé, stal se sebejistější a jeho chování někdy nabíralo až prvky exhibice.

Byl převrácený, říká herec Petr Uhlík

„Ladislav Hojer byl takové přerostlé dítě. Mám k té roli velký respekt, je to ten typ, pro který je člověk schopen se fyzicky i herecky změnit. Měl jsem přístup k různým dokumentům včetně videí. Tři měsíce jsem se jimi prodíral. Kvůli té roli jsem zhubl i deset kilo. Snažil jsem se spoustu věcí pochopit. A to, co nás právě dělí, je, že jsou věci, které jsou totálně k nepochopení, protože byl prostě převrácený. Série je jedinečná v tom, že ukazuje vztah mezi vrahem a jeho vyšetřovatelem, který přerostl až v nějaký intimní vztah, skoro jako otec a syn,“ řekl jeho představitel Petr Uhlík, který se musel zhostit nelehké role.

Svou roli získal také Adam Mišík, který si zahraje policistu Vlastimila „Mladýho“ Červenku, který se do všeho vrhá po hlavě. „Je to zelenáč. Je to mladý, roztržitý policajt, který ale bude mít velmi zajímavou linku. Baví mě, že jde o dobovou věc, člověka to vtáhne do příběhu. Metoda Markovič mě možná baví ještě víc než klasické kriminálky. Metoda Markovič vznáší i spousty otázek třeba i kvůli trestu smrti. Je to unikátní pohled do mysli vraha, do jeho motivací, ale především do mysli vyšetřovatele, který se snaží si jeho realitu představit. Činy, které Ladislav Hojer vykonal, jsou nepředstavitelné. Když ho ale na videu vidíte jako kloučka, který dělá srandičky, je nepředstavitelné, že by byl něčeho takového schopen. V tom je to nesmírně zajímavé,“ zamyslel se herec, kterého diváci znají především ze seriálu Jedna rodina.

Legenda jménem Jiří Markovič

Tvůrci ve velkém spolupracovali s legendou pražské mordparty, s Jiřím Markovičem. Možná proto je pohled na složité téma velmi unikátní a ihned získal prestižní ocenění. Minisérie byla v premiéře uvedena v hlavní soutěži mezinárodního festivalu Serial Killer letos na podzim a po jednoznačném rozhodnutí zahraniční poroty vyhrála jako první tuzemská série v historii festivalu hlavní cenu.

Hojer byl pro něj nejzásadnější případ

Slavný kriminalista strávil u policie 36 let, z toho 13 let šéfoval pražské mordpartě. Pod jeho vedením mělo pražské 1. oddělení šest let po sobě 100% objasněnost vražd. Plukovník Markovič vypracoval vysoce účinnou metodu práce s pachateli. Snažil se s nimi navázat blízký vztah, založený na přímém a férovém jednání bez jakéhokoliv náznaku nadřazenosti. To mu umožnilo získat od nich informace potřebné ke zdárnému uzavření případu. Pachatelé mu sloužili jako učebnice, odsouzení jako nejlepší studijní materiál. Slavný kriminalista se poslední rok svého života podílel na scénářích šestidílné série, která vychází z oficiálních spisů a jeho vlastních vzpomínek. Premiéry se bohužel nedožil, loni na podzim zemřel. O pár týdnů později by oslavil 80 let. Dopadení Ladislava Hojera patří k jeho nejzásadnějším případům, i když zdaleka ne k nejslavnějším. Jednalo se zároveň o posledního popraveného vraha v Československu.

Spal mu na rameni

„Svěřoval se mi s věcmi, se kterými se nesvěřoval nikomu, ani svému obhájci. Láďa brzy ztratil oba rodiče, proto se na mě dost upnul. Když jsme se vraceli z rekonstrukce, položil mi on, obviněný, v autě hlavu na rameno a usnul. Jeho advokát to sledoval s úžasem, něco takového prý ještě nezažil. Každý kriminalista má nějaký způsob práce, svůj systém, každý je jiný. Já jsem se spíš snažil přemýšlet a jednat s nimi jako s normálními lidmi, ne jako s vrahy a podezřelými, nikdy jsem na ně nedělal žádné podrazy. A vyplatilo se mi to,“ vysvětloval během příprav Jiří Markovič.

Do vězení za odsouzenými jezdil, i když byl případ uzavřený. „Byla to ode mě taková vyčůranost. Oni byli otevření, už nemohli dostat vyšší trest. A já se za nimi vlastně jezdil učit, kde jsem udělal ve vyšetřování chyby.“

Jejich pouto přerostlo v přátelství

A že právě tímhle směrem se očekávaná série vydává, potvrdil i režisér Pavel Soukup: „Namísto klasické epizodické kriminálky, kde sledujeme policejní postupy, nabízíme realističtější pohled na systematickou policejní práci, rozprostřený na ploše celého seriálu ve dvou časových rovinách, na pozadí jedněch z nejhrůznějších vražd v české historii. To by samo o sobě jako poměrně atraktivní téma stačilo, ale seriál si klade ještě větší ambice – skoncovat s ‚českým Hannibalem‘ Hojerem hned ve druhém díle a následně nasměrovat tok děje překvapivým směrem. Začít budovat zvláštní pouto mezi ním a vyšetřovatelem Jiřím Markovičem. Pouto, které přeroste ve vztah, jenž kousek po kousku odhaluje jeho další hrůzné činy. Vztah poháněný vzájemnou a v mnoha ohledech bizarní fascinací. Vztah, který nakonec přeroste v cosi jako přátelství...“

