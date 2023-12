Proč celebrity nenávidí Vánoce? Obermaierová si sotva dopřeje večeři, Vránové zemřela dcera

Herečka Jaroslava Obermaierová má svátky spojené s nepříjemnou vzpomínkou. Před lety jí touto dobou zemřela maminka, a tak začala tyto svátky nenávidět. Ani jednou v životě nepekla cukroví, o tradice nemá zájem a žádný stromeček u ní doma nenajdete. Nebaví ji pohádky a neláme si hlavu ani s dárky. Jediné, co neoželí, je dobrý bramborový salát a kapr.

Opuštěné manželky i tragické ztráty

Jaké tradice vlastně doma se synem udržují? „Večeři máme, pak už se navzájem neotravujeme,“ řekla herečka. Jelikož nemají doma žádné malé dítě, není prý pro koho Vánoce dělat. A stejně smýšlí i herečka ze seriálu ZOO Halina Pawlowská, která si během svátků alespoň vždy dávala pozor, aby nebyla příliš patetická. Děti pro ni byly jediným důvodem, proč se s něčím připravovat. Podobně na tom bude i Pavla Tomicová, kterou na Vánoce před dvěma lety opustil manžel Ondřej Malý kvůli její kamarádce Kristýně Kociánové.

Čirou nenávist k tomuto období cítí Petra Janů, pro kterou jsou Vánoce něco hrůzného. Nesnášela je odjakživa, a co jí zemřel manžel, tak ještě o trochu víc. Promotér Michal Zelinka totiž odešel 16. prosince 2011, když prohrál boj s rakovinou plic. Tvořili nerozlučný pár a jeho smrt Janů dostala na kolena. Několik let se nemohla hnout z místa, ačkoliv v den jeho smrti odehrála dvě vystoupení. Lidi se dobře bavili a ona nikomu nic neřekla.

Turistický salám s chlebem má Syslová k večeři

K Vánocům cítí nechuť i zpěvačka a bývalá modelka Iva Frühlingová, a to ačkoliv má malého syna. Nejraději je, když se jí povede odletět někam do zahraničí nebo je oslavit v jiný den, ne 24. prosince. Ideální by to bylo později – to jsou už podle ní slevy. Jako zbytečný svátek se Vánoce zdají Ivanu Vyskočilovi, na čas je zrušila také herečka Dana Syslová. Když jí zemřel manžel a syn, toulala se po horách a místo kapra jedla turistický salám a chleba. Nakonec však vzala Vánoce znovu na milost.

Od jisté doby zanevřela na Vánoce také herečka Alena Vránová, a to ačkoliv se každý rok objevuje na televizních obrazovkách jako milovaná pyšná princezna. V roce 2013 jí dva dny po Vánocích zemřela dcera.

Brad Pitt má z Vánoc doživotní trauma

Ani v zahraničí bychom nešli pro „vánoční Grinche“ daleko. Pro zpěvačku Miley Cyrus jsou Vánoce akorát smutným svátkem plným chamtivosti a upozorňují podle ní na neférové životní podmínky ve světě, zpěvák Noel Gallagher ze skupiny Oasis raději řekl své dceři už v dětství, že Santa není, aby nemusel nic předstírat.

Milovaný Brad Pitt má z Vánoc trauma, protože když zjistil, že Santa není, cítil se dlouho podvedený. Pověstný Obelix Gérard Depardieu na Vánocích nemá rád to, že se musí vidět se svou rodinou a konverzovat s ní. Mnohem raději by je trávil o samotě. Miluje ale nakupování vánočních dárků, navštěvuje vánoční trhy a skupuje vše, co se dá.

Láska nebeská je lež?

A ačkoliv se pravidelně během vánočního času objevuje film Láska nebeská na televizních obrazovkách, Hugh Grant svátky nenávidí už od dětství. Názor převzal od svého otce, který ho takto vychoval. Sekunduje mu filmový kolega Colin Firth, který když slyší koledu, pomýšlí na vraždu. Vzhledem k tomu, že společně natočili jeden z nejoblíbenějších vánočních filmů vůbec, je to více než podivné!

Podobně to má Lady Gaga, která se obvykle v tyto dny cítí osamělá. Pro Ozzyho Osbourna je to zase plýtvání papírem a jen trpí.

