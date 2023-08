Proč se netočí pátá řada Policie Modrava? U té poslední křičel režisér tolik, že se někteří složili

Nestává se často, že by byl někdo tak přísný jako režisér Jaroslav Soukup. Vyžaduje stoprocentní znalost scénáře a nedává prostor pro improvizaci. Některým hercům to vyhovuje, další to děsí. Filip Tomsa, známý také ze seriálu Slunečná, později prozradil, že když přijeli epizodní herci natáčet seriál Policie Modrava, Soukup je uměl psychicky úplně rozložit! I on sám si myslí, že čtyři série byly až dost.

Není to jen obyčejná kriminálka

Na co Jaroslav Soukup sáhne, to se mu daří. Natočil hity, které budou milovat celé generace. A to i ty, které se ještě nenarodily. Stojí za filmy Láska z pasáže, Discopříběh, Kamarád do deště, Svatba upírů, Byl jednou jeden polda nebo Jak ukrást Dagmaru. Poslední zmíněný byl prý nejhorší film, který natočil. „Přišel průšvih. Měl jsem se na to vykašlat, od té doby jsem si takzvaně neškrtnul už. Jeden film a jste vyřízenej,“ přiznává dnes s odstupem. Nastala odmlka, která trvala 10 let.

„Nebýt mojí manželky, kterou je herečka Petra Martincová, tak by Policie Modrava nevznikla,“ dodává Soukup. Ta si ale myslí, že to Dagmarou nebylo. Zkrátka přišlo období, ve kterém Soukupovi kolegové vyčítali, že je až příliš komerční, že mu nejde o kritiky, ale o výdělek. Stáhl se. S manželkou se tou dobou přesunuli do Srní – a nebýt toho, fenomenální seriál by nikdy nevznikl. Obec je nejen místem, kde se později natáčelo, ale také právě zde pan režisér trávil dětství. V 90. letech si tam dokonce postavil chalupu.

Tehdy ho ani ve snu nenapadlo, že bude za pár let točit 40 dílů seriálu Policie Modrava. Manželka mu přitom neustále podsouvala, aby napsal něco ze Šumavy. Bylo však zapotřebí dát tam i vztahy, aby na „obyčejnou kriminálku“ koukaly i ženy. A tak se najednou stalo, že se točil pilotní díl, čímž odstartoval příběh, na jehož začátku stáli Soňa Norisová, Filip Tomsa nebo Michal Holán.

Přišla finanční krize

Tehdy všichni napjatě očekávali, jak se seriálu bude dařit. Zaznamenal fenomenální úspěch. Soukup objevil pro Čechy nevídaný žánr – tak zvaný „light crime“. Kriminálku, u které si oddychnete. Měl nasbírány spousty příběhů, zločinů a neštěstí, které se na Šumavě staly. Psaním scénářů strávil tým dva roky – a pak přišla finanční krize. Peníze na to, aby se dal projekt natočit, najednou nebyly.

Po roce a půl přišla nabídka, aby se seriál natočil. Jenže, i když předtím režisér přemlouval Novu, teď musela pro změnu přemlouvala Nova režiséra. Říkal, že kvůli problémům mu ten seriál odpadl od srdce. Už s ním nechtěl mít nic společného. Soukup tehdy řediteli Novy řekl, aby mu dal 800 tisíc s tím, že pokud se seriál nenatočí, jemu ty peníze zůstanou. A tehdejší ředitel Novy k jeho překvapení okamžitě souhlasil. A najednou se točil seriál, který změnil celou Šumavu.

Těžká řehole na Šumavě

Herci na natáčení vzpomínají s nadšením, ačkoliv ve čtvrté – a tedy poslední sérii – prý už režisér řval nejvíc. Vyžadoval přesné dialogy a byl tak přísný, že se epizodní herci dokázali psychicky úplně rozložit. I tak pořádali na šumavském hotelu obrovské mejdany, na chodbách bojovali s hasičskými přístroji nebo v policejních kostýmech stavěli místní auta a hráli si na strážce zákona. Šumava postupem doby přijala herce i štáb za své. V místní hospůdce se potkávali všichni. Michal Holán dokonce v prostředí zdejší přírody požádal svou ženu o ruku.

Nikdo se přitom nepozastavoval nad tím, že normálně by se na obvodním oddělení vraždy vůbec neřešily. Soukup všechny námitky zametal pod koberec. Říkal, že si točí šumavskou pohádku.

I když by další náměty byly, Jaroslav Soukup trvá na tom, že se další série nikdy točit nebude. Nechce dovolit, aby šla kvalita seriálu dolů. A zatímco Holán prosí, aby se v natáčení pokračovalo, Filip Tomsa naopak říká, že nic se nemá protahovat donekonečna... Tak možná někdy? Nebo nikdy?

