První díl Ivety byl plný patosu, zbytečně dlouhých dialogů a zvláštního Karla Gotta

Režisér Michal Samir tentokrát vynechal období, kdy Iveta Bartošová truchlila po Petru Sepéšim, jehož život vyhasl v červenci 1985, a přeskočil rovnou k Ladislavu Štaidlovi, který ovlivňoval její pracovní i partnerský život. Vlastně to působí jako plejáda jednostranné lásky s notnou dávkou patosu. Jde o dobu, kdy se její sólová alba prodávají po tisících, získá hlavní roli ve Svatbě upírů, a dokonce si zazpívá duet s Karlem Gottem. Toho ztvárnil Ondřej Ruml.

Těžko říct, zda Mistra ztvárnil lépe Roman Vojtek ve Volze, nebo Ruml v Ivetě. Oba se nepochybně úctyhodně snaží, ani jedno ale není tak docela ono. Někteří diváci se ostře vyjádřili, že Ruml byl pořádný přešlap. Anna Fialová udělala Ivetu o dost uvěřitelnější.

Druhá řada přináší bulvární aféry

Zatímco v prvním díle jsme svědky propírání milostného života zpěvačky, její touhy po Štaidlovi i naléhání, aby se konečně rozvedl, ve druhé epizodě budou primární turbulentní roky 1993 a 1994. Tehdy se Iveta při natáčení Svatby upírů až příliš sblížila s Rudolfem Hrušínským nejml., kterého si zahrál Oskar Hes. Nebude chybět dočasný rozchod se Štaidlem, ani obrovská bulvární aféra, kdy ji měl Roman Tříska, kterého hraje Miloslav König, unést a zneužít. Podle rozhodnutí soudu z roku 1996 jsou ale tvrzení zpěvačky nepravdivá.

Nutno říct, že Anna Fialová, hlavní představitelka Ivety, i Ondřej Gregor Brzobohatý odvádějí fantastický výkon, jsou uvěřitelní a svým postavám velmi podobní. Avšak přeci jen některé jejich dialogy neberou konce a nutí diváka začít přemýšlet, co zapomněl koupit v obchodě, jakou uvaří večeři a co bude dělat zítra. To je například případ rozhovoru z nemocnice, během něhož Iveta Štaidlovi vyčísluje, co všechno změní, aby její kariéra dál šlapala, a přitom neví, že je těhotná.

Muzikál Dracula byl poslední tečkou za milostným vztahem

V říjnu 1996 naplno akceptovala roli matky a stáhla se z hudební scény. Počátkem roku 1997 však přijala nabídku Karla Svobody, aby účinkovala v úspěšném muzikálu Dracula. To byla podle chůvy Goldy, která roky pečovala o Artura Štaidla, poslední tečka za vztahem Štaidla i Ivety. Ten byl totiž údajně zastáncem konzervativních rodinných rolí a po Bartošové vyžadoval, aby byla matkou na plný úvazek.

Už teď se přitom podle produkce chystá třetí řada, která obsáhne zbylých šestnáct let do zpěvaččiny sebevraždy, kterou spáchala v dubnu 2014 v pražské Uhříněvsi skokem pod vlak. Po její smrti se hodně řešilo, jak velký podíl měla na její smrti bulvární média. Bývalý šéfredaktor bulvárního webu Pavel Novotný tehdy v roce 2013 prohlásil: „Samozřejmě, my ji teď zabijeme. Ona se ale už zabíjí sama. Faktem je, že na ní dlouhé roky parazitujeme, lidsky ji až lituji. My na ní budeme parazitovat až do konce – a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé, morálně špatné, ale je to tak.“ Na jeho slova došlo o rok později.

