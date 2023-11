Reality show na přelomu tisíciletí: Alkohol tekl proudem, lidé tloustli a ve sprše ukázali všechno

Symbolem českých reality show je bezesporu Vladko Dobrovodský, který vyhrál Vyvolené hned dvakrát za sebou. Před soutěží pracoval jako kuchař v Motolské nemocnici, pak se po něm slehla zem, o zájem médií nestál a měl by žít v zahraničí. Jeho hysterické záchvaty byly legendární, lidé ho milovali, takže není divu, že si připsal vítězství nejen v roce 2005, ale také v roce 2013.

Noční show je minulostí

Právě první série Vyvolených konkurovala Big Brotherovi, který měl tehdy mizivý úspěch. Na počátku nového tisíciletí byly nesmírné populární noční show, které moderovala například Agáta Hanychová (Vyvolení v roce 2013), Diana Kobzanová (Vyvolení v letech 2006 a 2007) nebo Eva Decastelo (Big Brother v roce 2005).

Diváci čekali na každý nahatý moment, sex nebo opileckou estrádu. Právě v Big Brotheru se soutěžící přitom kdovíjak nestyděli a klidně se před kamerami koupali nazí. Dodnes jsou fotobanky plné detailních záběrů na údy, prsa i dámské rozkroky. Ani tak si na většinu soutěžících diváci dnes už ani nevzpomenou.

Doba se změnila

Zajímavý je posun, kterým reality show prošly. Dnes už se na takové snímky ani záběry nečeká, noční show takřka neexistují, a když dávala televize Nova reality show Love Island, ve které nebylo o horké chvilky nouze, ukázala, co se tam dělo, jen lehkým náznakem. Dnes už to do televize zkrátka nepatří – a diváci to ani nevyžadují.

Vznikají z toho maximálně bonusy na jiné platformy nebo obsah na sociální sítě. Dnes se zkrátka nahota hlídá o něco více a ne každý jde do reality show s tím, že budou jeho prsa létat po celém internetu. Tehdy to nevadilo. Že by tenkrát byla společnost o něco méně korektní? Nebo jsme teď až hyperkorektní, jak se občas v diskuzích objeví? Na to si nedávno stěžoval například Richard Genzer, když vzpomínal na svůj milovaný pořad Tele Tele. Dnes už by prý takový koncept na obrazovky nikdo nepustil.

Byla to divočina

V obou reality show byly běžné bujaré večírky, ranní zvracení, kocoviny, i pravidelné přejídání – soutěžící měli k dispozici neomezený rozpočet – co si napsali, to jim produkce nakoupila. To už dnes v Big Brotherovi také není běžné. Naopak se soutěžícím s každým prohřeškem rozpočet na jídlo snižuje, takže často hladovějí. Dokonce v rámci úkolu konzumovali několik dní jen konzervy, což je další extrém.

Na druhou stranu je velký rozdíl mezi roky 2005 a 2023. Před lety vycházeli soutěžící o několik kilo těžší a následně to těžce shazovali. Dnes žijeme v době, kdy se neustále mluví o epidemii obezity a ukazovat partu mladých lidí, jak se přejídá, není v zájmu televizí. Žádá si to jakýsi edukativní obsah, na který předtím nikdo nedbal.

Co nás učí Big Brother?

Dnes se reality show mnohem více zaměřují na toleranci ve společnosti a různé rasy, kultury i životní hodnoty. Tentokrát je významnou postavou Zoe, která prodělala proměnu z muže na ženu a otevřeně o tom hovoří, nebo Vítek, který se nepovažuje ani za ženu, ani za muže, lakuje si nehty a líčí se, což se dnes stává naprosto běžné a samozřejmé u každého.

S nástupem Big Brothera se začalo spekulovat, jestli také Prima nevyrazí do boje se starou dobrou klasikou a nepovolá Vyvolené. Jenže se to zdá v jejím schématu dost nepravděpodobné. Mnohem více se v poslední době zaměřuje na rodinné seriály a placenou videotéku prima+. Jediné, co si udržuje, jsou show s celebritami, například Máme rádi Česko nebo Můj muž to dokáže, případně Prostřeno. Nebo že by přece jen?

