Recept na výhru v AZ-kvízu existuje. Přesto někdy moderátor nabádá ke špatné odpovědi

Vědomostní pořad AZ-kvíz je na obrazovkách k vidění každý pracovní den už od roku 1997. Znáte snad větší televizní legendu? Tehdy navázal na cyklus soutěží pro středoškoláky s názvem Ypsilon. Měsíčně se tak připraví kolem 20 dílů a už v roce 2017 to byl nejdéle vysílaný pořád u nás.

Zhruba polovinu z nich natočí moderátor za dva dny a pak má po zbytek měsíce vystaráno. To Aleši Zbořilovi náramně vyhovuje, má potom čas i na jiné pracovní aktivity. Zbylou půlku dotočí jeho kolegyně Eva Machourková. Oba jsou pro českou veřejnost váženými osobnostmi, přesto se jim skandály vyhýbají a bulvár o nich takřka nepíše. Přesně tak, jak si to formát soutěže a veřejnoprávní televize žádají. Co dalšího nevíte o zákulisí pořadu?

Jak si dojít pro výhru?

Otázek na spolehlivou cestu k vítězství dostává moderátor jistě nespočet. Aleš Zbořil se však vůbec netají tím, že ho zná! Už dříve prozradil, že pokud chce někdo dojít snadnou cestou pro výhru, potřebuje k tomu dvě věci – správnou volbu a trochu štěstí. Jak na to? Soutěžící by měl začít číslem třináct a vylosovat si modrý stolek. Právě ten totiž začíná první, což může být v případě, že budou znát oba soutěžící všechny odpovědi, rozhodující. Ten modrý by v takovém případě totiž vyhrál!

I když se ale za stolkem objeví absolutní génius, nemusí být jeho cesta za vytouženými penězi snadná. Může se totiž stát, že příliš chytré soutěžící bude Zbořil nabádat, aby odpovídali špatně. To, když se souboj odehraje moc rychle a díl by byl tak krátký. AZ-kvíz má totiž přesnou stopáž, kterou je třeba bezpodmínečně dodržovat – a tak je někdy třeba díl trochu natáhnout. Na vtípky, jaké vytváří například Ondřej Sokol na konkurenčních televizích, není ve veřejnoprávním prostoru místo. A tak se občas znovu zapnou kamery a souboj se přece jen o něco prodlouží…

Náročné otázky si můžete vyzkoušet předem

Že by byl takový pořad dřina na každý den? Ale kdepak! Ačkoliv jeden díl trvá zhruba 25 minut, točí se asi hodinu. To kvůli technickým přestávkám, přeřekům nebo dalším komplikacím, jinak by to šlo ještě rychleji. Zbytkového materiálu je však například oproti reality show naprosté minimum. Podobně to má například show Na lovu nebo Máme rádi Česko, kde také diváci vidí to, co se tam opravdu stalo, a není třeba tolik stříhat.

Nejtěžší je však vymýšlení otázek. Na každý díl pořadu je jich totiž potřeba hned třikrát 28 a ještě sada náhradních, kdyby se náhodou něco pokazilo. Jednoduchou matematikou zjistíme, že měsíčně jich musí produkce vymyslet více než 2000, což není vůbec jednoduché, pokud chcete zachovat stejnou obtížnost v různých dílech a nechcete se často opakovat. A přesto, že příprava takového formátu není vůbec jednoduchá, AZ-kvíz má své věrné diváky, kteří na něj nedají dopustit. Zkusíte to taky?

online verzi AZ-kvízu! Můžete si zvolit moderátora, vyzvat kamaráda, utkat se s náhodným soupeřem nebo trénovat sami. Celá verze je natolik propracovaná, že budete mít pocit, jako byste stáli ve studiu a skutečně soutěžili o balík peněz. A možná, že když to správně natrénujete, opravdu tam jednou spočinete a odejdete jako boháči! Pokud po účasti toužíte a snad vás teď trochu přemohla tréma, máme pro vás tip! Česká televize má totiž

