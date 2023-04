Regina Rázlová ze Zlaté labuti zažila vězení i nemoc. Po revoluci místo hraní prodávala chlebíčky a vykládala karty

Otec Rázlové byl komunistický funkcionář Stanislav Rázl, který byl od 60. let až do revoluce jedním z nejvlivnějších mužů své doby. Byl také ředitelem Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. Regina Rázlová měla bratra a sestru, ti však tragicky zahynuli, a tak se rodiče upnuli právě na ni. Odmala se věnovala sportu, fotografování a lákala ji filmová režie. Nakonec studovala v letech 1956–1970 u profesora Miloše Nedbala na DAMU. Právě tam se zamilovala do svého spolužáka Petra Štěpánka, kterého si také vzala. Manželství ale nevydrželo, po půl roce od ní odešel za jinou ženou. Rázlovou to tehdy dostalo na kolena. A nebyl to jediný životní karambol.

Její původ byl po revoluci překážkou

Ještě za dob studia hostovala v Klicperově divadle, po absolutoriu nastoupila do Divadla Jaroslava Průchy. Byla rovněž členkou Divadla E. F. Buriana, později patřila také k souboru Filmového studia Barrandov. Od toho už byl jen malý krůček do Národního divadla, kde získala v roce 1980 stálé angažmá. Mnoho kolegů na ni mělo hledět skrz prsty – mysleli si, že právě tam ji dostal její otec, komunistický pohlavár. Pravdy na tom prý ale nebylo nic.

Jenže když přišla revoluce, její původ, který byl do té doby výhodou, se stal překážkou. V roce 1992 ji propustili z Národního divadla, nesměla ani učit na DAMU. Nějaký čas se jen tak protloukala, role nedostávala. Vykládala prý karty, prodávala chlebíčky, pletla věnce. V tu dobu přišla nabídka na funkci místopředsedkyně představenstva v liberecké firmě Skloexport. Ve vězení pak napsala knihu o tom, jak takhle briskně změnila obor. „Třicetiletí kluci mě oslovili, abych prodávala v jejich stánku s občerstvením. Za týden za mnou přišli, že je mě na to škoda. Že budu poradcem. A tak jsem radila a radila, až jsem se dostala ke sklářům,“ píše Rázlová.

Kauza Skloexport

Rázlová měla ale podle policie v letech 1996 a 1997 převádět pod záminkou revitalizace sklářského průmyslu ještě s dalšími lidmi majetek Skloexportu na firmu Skloexport Group, kterou založila její rodina. Část peněz měla ale podle žaloby končit na soukromých účtech nebo účtech dalších firem. Skloexport měl přijít téměř o půl miliardy korun. Rázlová vždy tvrdila, že je nevinná.

„Moje role ve Skloexportu byla vlastně herecká. Měla jsem reprezentovat a usmívat se. Bohužel jsem věřila jistým lidem jisté věci a ti lidé zklamali,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz. Strávila 11 měsíců ve vazbě, což se mělo podepsat na jejím zdraví i psychice. Hrozilo jí 12 let. Kvůli roztroušené skleróze nakonec přestala k soudům chodit, zdravotní důvody to nedovolily. Amnestie Václava Klause v roce 2013 proces Skloexportu po deseti letech uzavřela. Konečně si mohla vydechnout. Ještě v tom roce jí byla nabídnuta role ve filmu Modelky s.r.o. „Je to báječné, svítí na mě světla, novináři jsou na mě vlídní, ta parta je mladá, a film chce navíc udělat dobře, takže pro mě je to radost,“ byla nadšená.

Pauza v seriálu ZOO

I její filmová tvorba je velmi rozsáhlá, zahrnuje více než 80 titulů. V současnosti ji mohou diváci vídat ve Zlaté labuti jako svéráznou bytnou a také v seriálu ZOO jako matku ředitelky Marie Roklové. V posledních dnech své fanoušky vyděsila, když skončila na operačním sále.

Musela se kvůli nesnesitelným bolestem podrobit operaci páteře. Teď ji čeká rekonvalescence. V seriálu ZOO některé scény zvládla předtočit, zbytek scenáristé přepsali.

