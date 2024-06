S Obermaierovou to byla bouda. V Ulici se chystají změny

„Docela ráda si dám pauzu,“ tvrdila ještě nedávno Jaroslava Obermaierová, když prasklo, že její role v seriálu Ulice bude citelně seškrtána. Jenomže fanoušci drbny Nyklové se rozhodli, že to nenechají jen tak. Sociální sítě se hemžily prosbami i výhrůžkami, aby se herečka okamžitě vrátila v plné parádě. „Bez ní na seriál koukat nebudu. Je tam od začátku a měla by zůstat,“ řekla Čtidoma.cz paní Jarmila Králová z Prahy. A nebyla jediná. Po vydání našeho článku přišla do redakce celá řada mailů, které požadovaly setrvání oblíbené postavičky.

Obermaierová na úkor Rusevové?

Vypadá to, že na Nově k takové vlně sounáležitosti s Obermaierovou nemohou zůstat lhostejní. Scenáristům hrají do karet letní prázdniny, kdy se tradičně Ulice vysílat nebude. „Pár dílů ‚dojedou‘ tak, jak mají připraveno. Tedy Nyklová se přestěhuje do Čerčan, kde bude žít se svým milým Vildou Burdou v podání Arnošta Goldflama. Po prázdninách se ale vrátí s plnou parádou, k čemuž jí nahraje děj, který běží ve prospěch scenáristů. V klidu ji budou moci implementovat zpět,“ uvažoval Rousek.

Narážel na to, že postava Venduly, která vede bistro U Babičky, má potíže doma s dcerou Eliškou a oznámila, že se jí bude muset více věnovat. Vypadá to tedy, že herečka Anežka Rusevová bude ta, kdo si vytáhne černého Petra. Nicméně s jejím upozaděním se zdá logické, že rodina Nyklových bude volat o pomoc, protože nebude nikdo, kdo by podnik vedl. A obrátí se na koho? Samozřejmě na Obermaierovou, která se s velkou pompou vrátí jako zachránkyně.

Lidé ji mají za svou

Dá se říct, že Nově se povedlo udělat Ulici skvělou reklamu jen tím, že se mluvilo o konci Obermaierové. „Kdyby to takto zamýšleli, tak by to byl geniální tah. Podle mého názoru je to ale kouzlo nechtěného. Obermaierová měla opravdu do Ulice dojíždět velmi sporadicky a nakonec se měla její dějová linka vytratit úplně. To teď ale jaksi není možné, diváci by to nepřenesli přes srdce,“ usmíval se Rousek.

Jaroslava Obermaierová je oblíbená zejména u starší generace. Mnoho lidí si získala svými prohlášeními o drahotě či o tom, že se musela odstěhovat kvůli drahému nájmu. Také se objevila na protivládní demonstraci atd. „Mnoho lidí se s ní ztotožňuje. Cítí, že mluví za ně, a nahlas Obermaierová říká, co mají na srdci i oni. Je prostě jejich,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.

Spory se Svobodou

Je samozřejmě otázka, na jak dlouho je přítomnost Obermaierové v Ulici zachráněna. Není žádným tajemstvím, že to nedávno v zákulisí Ulice vřelo. „Má dar negativního myšlení. Ať už je u vlády kdokoliv, ať dělá cokoliv, vždycky je všechno na ho*no. Dává zabrat, hrát s ní devatenáct let je nesmysl,“ prohlásil na adresu herečky její seriálový syn Václav Svoboda.

Nedá se předpokládat, že by všechno bylo zapomenuto jako mávnutím kouzelného proutku. Problémy asi zase vybublají na povrch a o rozruch nebude nouze. Ale nejdříve po letních prázdninách, do té doby je asi vyhlášen klid zbraní.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Vondráčková a Polívka: Konec kvůli StarDance a Plekancovi?