Sekretářka Květa z Volhy je pastvou pro oči. Krejčíková se ale nesvlékla před kamerou poprvé

„Květo, vole, s takovou figurou bys mohla bejt i na ředitelství,“ nechal se slyšet Standa Pekárek, když okukoval sekretářku Květu, která se zahazuje se šéfem autoprovozu Karáskem, bývalým lampasákem. A má pravdu! Její představitelka Aneta Krejčíková vypadá i po dvou dětech naprosto fantasticky. V poslední době navíc výrazně zhubla, změnila účes a je vidět, že je ve svém životě opravdu spokojená. „Zhubla jsem, nežeru. Mám furt hlad, ale funguje to,“ prozradila svůj recept, jak se udržuje ve formě. Odvážných scén se nezalekla ani teď.

Nahé scény vyžadují panáka, svěřila se Krejčíková

Své vnady totiž ukázala už v roce 2009 v seriálu Ulice, kdy byla sotva plnoletá. Pikantní scéna rozhodně překvapila! A tím to neskončilo. Ve dvaceti letech se svlékla ve filmu Poupata, který vyprávěl příběh o těžké zkoušce rodiny žijící v drsném průmyslovém kraji. Pokračovala žhavou scénou s Jiřím Langmajerem ve filmu Všiváci, který se natáčel v roce 2014, a pokračovala filmem Rapl, za nímž stál překvapivě režisér Jan Pachl, který natočil také Volhu. Tam čekala na svého milého ve vaně v mokrém tričku, které odhalilo naprosto vše.

Pauzu si dala během dvou těhotenství, kdy přivedla na svět syna Bena a dceru Antonii. Její návrat do Volhy je ale naprosto hvězdný! Vypadá snad lépe než kdy dřív a rozhodně se nemá za co stydět. Kdo by si však myslel, že Aneta takové scény vyhledává, ten by se krutě mýlil. „Například před nahýma scénama si musím dát panáka! Přitom jsem zapsaná jako »ta herečka, které nevadí se svléknout«. Jsem exhibicionista, ale není to vždy úplně jednoduché,“ přiznala. Přeci jen s celým štábem na place, to už se stud rozhodně přihlásí o pozornost.

Ztratila zásnubní prsten

Když se zamýšlela, kde jsou její hranice a jakou roli by už odmítla, padla jasná odpověď. „Asi roli v nějakém pornofilmu. Jinak mě nic nenapadá,“ říká. V roli Květy se cítí dobře a hrálo se jí to překvapivě snadno. „Miluju, když hraju v něčem, co není současnost. Ofinu jsem si ostříhala pár měsíců před začátkem natáčení kvůli sobě, ne kvůli práci, a vlasy jsem obarvené nikdy neměla. Ztmavly přirozeně. Maskérka Janička mě lanařila na zesvětlení, ale nakonec jsme se shodly, že to nebude nutné. A kostýmy Vladimíry Fomínové jsou jako vždy excelentní,“ pochvaluje si Volhu.

Fanoušci však mají smůlu. Dokonalé tělo Anety Krejčíkové si doma hýčká její snoubenec a otec jejich dětí, Ondřej Rančák. S tím se zasnoubila už v roce 2017, na svatbu ale zatím nedošlo. V poslední době se spekulovalo o rozchodu, nic takového ale herečka sama nepotvrdila. Faktem je, že by byla samozřejmě škoda, aby si nechal takovou krásku utéct! Nicméně, v roce 2018 ztratila zásnubní prsten, který pro ni měl hluboký význam… Znamení, nebo náhoda?

Zdroj: Česká televize, blesk.cz, ČSFD

KAM DÁL: Martin Zounar a život plný nesnází: Postižení chodidel, útěk otce i naprosté vyhoření.