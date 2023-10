Seriál Extraktoři: Zákulisí únosu dvou Češek v Pákistánu, za které jsme platili výkupné

Šestidílná série nabízí unikátní pohled na fungování jednotek tajných služeb, které se snaží pomáhat českým občanům uvízlým v zahraničí. Zároveň také nabídne pohled na machinace a odhalí prostředí vysoké politiky. A to nejen té české, ale také zahraniční.

Ženy chtěly do Indie

Seriál Extraktoři nebude příběh unesených Češek rekonstruovat tak, jak se přesně stal, ale nechává se jím volně inspirovat. Antonie Chrástecká a Hana Humpálová zmizely v Pákistánu v březnu 2014. Zpátky se ale dostaly až po více než dvou letech. Za jejich záchranou stála údajně turecká charitativní organizace, později se však ukázalo, že za ně Česká republika zaplatila výkupné. Dodnes jsou okolnosti jejich propuštění nejasné.

Ženy se tehdy vydaly v roce 2013 do Indie, kde chtěly pobýt zhruba dva měsíce. V jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán je ale v půli března unesli neznámí ozbrojenci.

Česká vláda tehdy zaplatila výkupné

„Bylo to velmi těžké. Poprvé v životě jsme viděly zbraně a ozbrojence. Stále nevíme, proč nás unesli. Střílelo se tam a vybuchovaly tam bomby. Ale časem jsme si na to zvykly,“ popisovala později Hana Humpálová. Tehdy české ministerstvo zahraničí okamžitě zřídilo k únosu krizový štáb, nikdo se ale k únosu dívek nepřihlásil, ani nepožadoval výkupné.

Pak se začala objevovat videa s požadavky na propuštění pákistánské neuroložky Áfíi Siddíkíové, která byla v USA odsouzena za útok na americké agenty a vojáky. Češky na videu tvrdily, že jsou zdravé, ale že jejich životy jsou v nebezpečí. V roce 2016 přišel týdeník Respekt se zjištěním, že za návrat dvou českých dívek zaplatila česká vláda výkupné v přepočtu 145 milionů korun.

Náročné natáčení v zahraničí

Unikátní je, že se štáb během natáčení skutečně podíval do Turecka – a je to na pojetí seriálu znát. Michaela Petřeková, kterou můžete znát také ze seriálu ZOO, později uvedla, že to pro ni bylo jedno z vůbec nejnáročnějších natáčení. Příběh byl také konzultován s Jaroslavem Kmentou, který se dlouhodobě zabývá investigativní žurnalistikou. Některé motivy v Extraktorech jsou výsledkem jeho zkušeností ze žurnalistiky, dokumentární tvorby i jeho fabulačního talentu.

Na nový seriál se mohou diváci těšit už 27. října na VOYO. Zatím nebude dostupný v běžném televizním vysílání. Heslo celé minisérie zní: „Dostaneme tě domů. Ať jsi kdekoliv.“

