Seriál ZOO se bude muset obejít bez Alberta, Gránský se chce věnovat rodině. Na návrat má ale omezený čas

Miláček publika David Gránský odchází ze seriálu ZOO. Zatím oznámil, že to bude na tři měsíce. Otázkou však je, kolik dílů bude za tři měsíce zbývat. Už dříve tvůrci avizovali, že ZOO bude mít 160 dílů – stejně jako seriál Slunečná. Už teď běžel v televizi 107. díl. A pokud hlavní hvězda Eva Burešová začala znovu po mateřské natáčet hned po Novém roce a její díl se na televizních obrazovkách objevil v březnu, přičemž během prázdnin bývá pauza, pak je otázka, kolik času ještě Gránskému zbývá – a zda se skutečně bude mít kam vrátit.

Tříměsíční pauza

Do prázdnin zbývá 65 dní. Vzhledem k počtu dílů je dost pravděpodobné, že se ZOO objeví na televizních obrazovkách ještě na podzim. Stejně to měla Slunečná – a program bude jistě dost podobný. Ta šla na televizní obrazovky 11. ledna 2020 a závěrečná epizoda byla odvysílána 22. 2. 2022. První díl ZOO byl odvysílán 13. ledna 2022. Možná tedy David plánuje vrátit se po prázdninách a udělat v ZOO ještě nějaký ten humbuk.

„Já si teď dám takovou pauzičku od natáčení seriálu ZOO, na tři měsíce zmizím z obrazovek. Je to i z toho důvodu, abych se mohl věnovat rodině, protože za těch pár měsíců, co je malej na světě, tak mám pocit, že mi to hrozně utíká,“ svěřil se Gránský. S manželkou Nikolou mají doma desetiměsíčního syna Matea. „Těším se na léto, že si člověk trochu vydechne a zase se tak jako nabije, nabudí a zjistí, jestli se vlastně těší zpátky na tu práci. Zjistí, jestli mu to chybí… A já jsem přesvědčený o tom, že to zjistím,“ předpokládá. Možná si tak s manželkou užijí nějakou tu rodinnou dovolenou a společný čas.

Sousedé chodili za babičkou, že je Gránský zlý

Důvodem také může být, že někteří berou negativní roli Davida v seriálu ZOO až příliš vážně. V únoru letošního roku se svěřil, že kvůli roli Alberta chodí za jeho babičkou sousedé s negativními komentáři. „Je z malého města, a když jsem hrál hodného Matyho z Modrého kódu, tak za ní všichni sousedi chodili, jak má šikovného vnuka. Teď chodí a říkají, jak jsem neuvěřitelně zlý,“ řekl. Navíc mu vždy trvalo, než z role arogantního marketingového ředitele vystoupil. „Mám tendenci se předem nebo po odtočení dané scény omlouvat. S Albertem teď trávím hodně času a chvilku musí odeznít, když jedu domů z ateliéru. Albert má práci v zoo rád, ale občas musí vyšplhat po něčích zádech a morální zásady jdou stranou,“ přiznal.

Teď bude mít konečně čistou hlavu a užije si krásné zahrady, kterou s manželkou Nikolou budují v domečku za Prahou, který si pořídili.

Zdroj: seriál ZOO, ahaonline.cz

