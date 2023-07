Simpsonovi podle diváků předpověděli zkázu ponorky Titan, Trumpa i koronavirus

S tak dlouhou historií a obrovským množstvím epizod je také přirozené, že se v seriálu objevují různé odkazy, poselství a také konspirační teorie. V tomto článku se podíváme na některé z nich, které se kolem Simpsonových vyskytují a fascinují fanoušky po celém světě.

Implodovaná ponorka Titan

Společnost OceanGate nedávno přišla o kontakt s ponorkou, která prozkoumávala vrak Titanicu s pěti lidmi na palubě, včetně britského dobrodruha Hamishe Hardinga, obchodníka Shahzady Dawooda a jeho syna Sulemana, bývalého potápěče francouzského námořnictva Paula-Henryho Nargeoleta a generálního ředitele společnosti OceanGate Stocktona Rushe. Pátrání po ponorce skončilo tragicky – bylo zjištěno, že implodovala a nalezeny byly pouze trosky, a to překvapivě u vraku Titanicu.

Podobnosti s epizodou Simpsonových

Diváci si ihned všimli podobnosti této události s epizodou Simpsonových z roku 2006. V té se Homer rozhodne vydat na dno oceánu, aby našel potopenou loď s pokladem. Během výpravy se setká s mužem, kterého považuje za svého biologického otce. Tato podobnost v příběhu a rodině Dawoodových vzbudila spekulace u fanoušků, a dokonce se objevily zprávy, že syn Suleman prosil, aby s otcem do ponorky nemusel.

Homer ale nakonec přežil a probudil se v nemocnici. Jak je dnes už známo, účastníci výpravy takové štěstí neměli.

Virus ebola a teroristický útok na Spojené státy americké

Objevují se také teorie, že v jedné epizodě z roku 1997 Marge ukazuje divákům knihu nazvanou „Zvědavý George a virus Ebola“, přičemž právě malý Bart v té chvíli na ebolu umírá. Spekuluje se, že jde o předpověď pandemie eboly v západní Africe v roce 2014, která byla jednou z nejhorších v dějinách.

Simpsonovi také údajně naznačovali teroristické útoky 11. září 2001, a dokonce se objevily podobnosti s krádeží tuku, která se stala skutečností v roce 2011. V epizodě Město New York vs. Homer ukazuje totiž Liza časopis, kde je na přední obálce město New York, devítka a dvě budovy, které připomínají jedenáctku. V díle s názvem Školní večírek z roku 1998 se zase Homer a Bart snaží ukrást tuk, který by jim mohl pomoci k podnikání. V roce 2011 ke krádeži tuku v St. Louis skutečně došlo – zloději ho chtěli použít na výrobu bionafty.

V jedné z epizod se také řešila krádež citronovníku přímo ze zahrady, což se později v Americe skutečně stalo. Už v roce 1994 se v seriálu objevily chytré hodinky, se kterými o dvacet let později přišla na trh společnost Apple, a dokonce Simpsonovi předpověděli, že bude Trump kandidovat na prezidenta. V seriálu se poté ukáže, že Trump zanechal zemi obrovský dluh.

Boj s Římanem jménem Coronavirus

Epizoda z roku 1993 vypráví o viru, který se do Spojených států amerických dostal z Japonska a způsobil pandemii.

A dokonce když půjdeme k jiným kresleným hrdinům, tak v komiksové sérii Asterix a Obelix z roku 2017 se hrdinové vydávají do Itálie, kde se utkávají s řadou protivníků, mezi nimiž je i tajemný Říman jménem Coronavirus. Itálie byla přitom jednou z nejvíce postižených zemí pandemií koronaviru.

A pamatujete na útok bílého tygra? Iluzionisté Siegfried Fischbacher a Uwe Ludwig Horn skončili svou kariéru v roce 2003, když se Royovi zahryzl sedmiletý tygr do krku. Přestože ztratil mnoho krve, celou dobu se hlavně staral o to, kde je jeho milovaný tygr a zda se mu nic nestalo. V Simpsonových se podobná věc stala už v roce 1993.

Oddaní diváci nadále nacházejí zajímavé paralely mezi událostmi v seriálu a realitou, což vyvolává podnětné diskuse, které baví celý svět!

Zdroj: unilad.com, digitaltrends.com

KAM DÁL: Netradiční domácí mazlíčci slavných: Kostková si chová na prsou hada, Schwarzenegger vaří s poníkem.