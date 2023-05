Slavní, kteří adoptovali dítě: Benešová, Boudová i Nellis mají nejen talent, ale i dobré srdce

Ať už se jim nepoštěstilo mít vlastní dítě nebo se zkrátka jen rozhodli otevřít svůj domov i dítěti jiných rodičů, získali více lásky i cenné zkušenosti. A dokonce se takového rozhodnutí někteří nebáli s partnerem i bez něj!

Lucie Benešová

Herečka Lucie Benešová, kterou si diváci mohou pamatovat například jako Rózu ze Slunečné, má z předchozího vztahu s Filipem Blažkem, který hraje v Jedné rodině, syna Luciána. Do manželství s Tomášem Matonohou se narodil také Štěpán a Laura, ještě dříve však adoptovali Sáru, ze které je dnes již dospělá žena. Benešová se už před několika lety nechala slyšet, že adopce dcery bylo to nejlepší rozhodnutí.

Adéla Vincenzová

Moderátorka, která je známá hlavně pod svým dřívějším příjmením Banášová, u nás například moderovala populární Superstar. Letos v březnu si s manželem Viktorem přivezli domů vytoužené miminko, protože se jim nepodařilo počít přirozenou cestou.

Veronika Žilková

I maminka populární influencerky Agáty Hanychové do své rodiny přijala další dvě děti, Markétu a Jana. Ti, když dospěli, vyhledali svou biologickou rodinu a odešli zpět za ní. „Když jim bylo osmnáct, z naší rodiny zmizeli, vydali se hledat svoji biologickou matku, i když ta je do dětského domova dala. Vůbec se s námi nestýkají,“ vysvětlila Hanychová v roce 2014. V roce 2022 se však Žilková objevila na premiéře filmu Spolu, kde zazářila se Štěpánem Kozubem, právě po boku syna Honzy. Ten už má dnes svou vlastní dceru a s Veronikou zřejmě znovu našli společnou řeč. Jejich odchod ji tehdy velmi bolel.

Nela Boudová

I herečka a životní koučka Nela Boudová poskytla svůj domov další ratolesti. Adoptovala ji v roce 2017 s předchozím manželem Alexandrem, ze vztahu s Janem Lekešem má ještě dva dospělé syny – Dalibora a Andreje. Ti prý zpočátku její rozhodnutí adoptovat dítě příliš nepodporovali, nakonec se však rodina perfektně sžila. Nyní tvoří pár s Janem Tunou, a ačkoliv se na začátku roku spekulovalo o jejich rozchodu, vypadá to, že vše klape na jedničku.

Alice Nellis

Ze zahraničí si v Čechách adoptovala dvě ze svých třech dětí. Prý ji k tomu přivedla její báječná kamarádka, která je také adoptovala. Známá režisérka se rozhodla, že když k tomu má prostředky a sílu, není důvod, proč to neudělat. „Být rodičem je strašně složitá i krásná věc. Ať už se jím stanete jakkoliv,“ říká. V současnosti natáčí Nova nový šestnáctidílný seriál Mozaika o vztazích v rozvětvené rodině právě podle scénáře Nellis.

Zahraniční celebrity, které adoptovaly dítě

I jinde mají slavní dobré srdce! Mezi těmi, kteří se rozhodli potomka adoptovat, je například Kristin Davis, která se proslavila jako Charlotte v seriálu Sex ve městě. Osvojila si holčičku Gemmu Rose. Stejný krok udělali také bývalí manželé Tom Cruise a Nicole Kidman, když se rozhodli adoptovat rovnou dvě děti – Isabellu Jane a Connora Anthonyho.

Po rozvodu s Charlie Sheenem, se kterým má dvě děti, adoptovala herečka Denise Richards jako svobodná matka ještě holčičku Eloise Joni. I Hugh Jackman svou rodinu rozšířil. Poté, co jeho žena dvakrát za sebou potratila, si osvojili chlapce Oscara Maxmilliana a dívenku Avu Eliot. Madonna zase adoptovala dvě děti z Malawi, chlapce Davida a holčičku Mercy.

Není to tak dávno, co se Sharon Stone svěřila, že devětkrát za život potratila. Radost jí ale dělají tři adoptované děti – doma má Roana, Lairda a Quinna. Meg Ryan adoptovala čínskou holčičku Daisy, Katherine Heigl zase korejskou dívku Naleigh. Později k nim do rodiny ještě přibyla Adelaide Marie Hope.

Známá je adopce Maddoxe, který se zabydlel u Angeliny Jolie. Angelina si pak společně s Bradem Pittem ještě osvojila Zaharu a Paxe.

