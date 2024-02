Státní svátek vám může ubrat z dovolené na léto. Hodně lidí o tom neví, záleží, kde pracujete

Připadne-li den dovolené na státní svátek, do vaší dovolené se nezapočítává. To znamená, že například v červenci, kdy máme dva dny volna za sebou, můžeme tyto dny ušetřit na později. Jenže neplatí to pro každého.

Pro koho to neplatí?

Výše zmíněné neplatí v případě, že byste i navzdory státnímu svátku měli povinnost odpracovat směnu a zároveň čerpání dovolené bylo určeno na vaši žádost. Jednoduše řečeno – pokud si vezmete dovolenou na dny, kdy byste stejně šli do práce, na ušetřené dny můžete zapomenout.

Má to však i výjimku – pokud má zaměstnanec povinnost pracovat i ve státní svátek a na tento den mu byla stanovena směna a následně mu byla nařízena na ten stejný den dovolená, pak se tento den do jeho dovolené počítat nebude. V takovém případě se zaměstnavatel sám vzdá práva přidělit zaměstnanci v tento den práci. Dovolená se vám započítá jen ve chvíli, kdy o ni požádáte v tento den sami, v tom tkví pravidlo zákoníku práce pro zaměstnance nepřetržitého provozu. Například zdravotní sestřičky, lékaři a další pracovníci mohou na takové výhody rychle zapomenout.

Kdo určuje čerpání dovolené?

Podle zákoníku práce určuje čerpání dovolené primárně zaměstnavatel. Máte sice určité nároky, které se s dovolenou pojí, ale jinak musíte brát – alespoň částečně – ohled na potřeby vašeho chlebodárce. Znamená to brát v potaz provozní důvody zaměstnavatele, ale i oprávněné zájmy zaměstnance. Ten má například nárok čerpat alespoň jednu část dovolené dva týdny v kuse, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne jinak.

Čerpání dovolené může být určeno také písemným rozvrhem čerpání dovolené s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců.

Dovolená a home office

Častou otázkou je také dovolená a home office. I v takovém případě se schválení dovolené řídí běžným režimem, ať už jste přítomní v kanceláři, nebo doma. Čím dál častějším benefitem je ale práce na dálku právě v letních měsících, kdy zaměstnanci na některých pozicích mohou sbalit notebook do kufru a odcestovat, kam hrdlo ráčí.

Zaměstnavatel by si ale při schválení práce ze zahraničí měl dát pozor například na existenci zdravotního pojištění pokrývajícího výlohy, které vzniknou v pracovní době. Další otázkou je, jak se zaměstnavatel zachová, pokud mu zaměstnanec v zahraničí onemocní a nemůže svou práci vykonávat. Neschopenku vám totiž vypíše pouze lékař v ČR. V takovém případě připadá v úvahu čerpání dovolené nebo neplacené volno. Pojí se s tím také další rizika – zaměstnanec by měl být schopen zaručit, že bude mít v zahraničí kvalitní internetové připojení, zvážit by měl i posun času. Pokud letí do země, kde se pravděpodobně během dne potká na dálku s minimem kolegů, může to vyvolat řadu komplikací.

Kolegům to ale může navzdory ztíženým podmínkám přinést hned několik benefitů. Jedním z nich je, že kolegu nemusí v jeho pracovní činnosti suplovat a mohou se spolehnout, že bude fungovat i nadále.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Máte větší výplatu než soused? Stát se rozhodl brát bohatým, připravte se na vyšší daně.