Stíny v mlze II: Jak se změní charaktery postav ve druhé sérii?

Když psal scenárista Zdeněk Zapletal nové příběhy pro pokračování Stínů v mlze, pořádně se zapotil. A to už má dost natrénováno ze Zločinů Velké Prahy nebo Života a doby soudce A. K. „Není lehké být dnes zločincem. Když vraždím, samozřejmě vím o nástrahách moderních technologií a snažím se jim vyhnout. O to těžší je ale potom případ vyřešit,“ zamýšlí se, že takové téma seriálu je pro něj stále složitější. „Dvakrát se mi stalo, že mi odborný poradce řekl, že by mi to prošlo a k vraždě by mordparta vůbec nevyjížděla. Tak jsem se musel vrátit a udělat chybu, abych se mohl odhalit,“ vzpomněl Zapletal na peripetie, které ho při psaní potkaly. To však nebylo jediné úskalí, se kterým se museli tvůrci vyrovnat!

Druhá řada je závěrem celého příběhu

I nyní budou kriminalisté Magda Malá a Martin Černý vyšetřovat dvanáct nových zločinů – ty se odehrají nejen v Ostravě a jejím okolí, ale také v Polsku a na Slovensku. Diváci se mohou těšit i na nové vztahové linky obou hrdinů. Pokud jste se těšili na případy z prostředí místního gangu a různých sociálních vrstev, tvůrci vás pravděpodobně zklamou. Rozhodli se jít cestou příběhů obyčejných lidí, kterým se v životě něco pokazilo a ocitli se ve špatný čas na špatném místě.

Závěrečný díl ponese název Poslední případ. A ne náhodou. „Ano, je to opravdu konec, třetí řadu nechystáme. Pro mě není snadné se se Stíny rozloučit, přece jenom to bylo skoro pět let života a dost se mi postavy vryly pod kůži. Občas se přistihnu, že používám Černého cynické vtípky, víc si všímám lidí a zaujmou mě detaily, kterých bych si dřív nevšiml. Ale neradi bychom začali diváky nudit, všichni známe pořekadlo, že v nejlepším se má přestat,“ říká režisér Radim Špaček, který se označuje spíše za podněcovače dobré nálady než direktivního šéfa.

Černý se dostane na tenký led

Nebude chybět ani Jiří Vyorálek, jehož postava projde velkou proměnou. „Diváci vědí, že na konci první řady mu život visel na vlásku. A tak se z toho střelce na první dobrou stal přemýšlivějším a trošku rozvážnějším. Ale v zásadě to pořád zůstává ten stejný ranař, jen je starší a má větší zkušenosti. S Ostravou se už sžil, a dokonce začal občas používat některé ostravské výrazy. Myslím, že se mu tam líbí, zažil spoustu životních zlomů i změn v soukromí. Diváci mohou být zase zvědaví, bude to pestré,“ slibuje.

Do děje také znovu zasáhne vztah otce a syna. „Nebudu prozrazovat, jakým způsobem, ale je to jedna ze zásadních linek, která postavu Martina Černého formuje. Vztah k synovi ho staví do tak vyhrocených situací, že se svým jednáním dostává na velmi tenký led. A musí zvážit, jestli se bude chovat v mezích zákona, nebo půjde za hranu,“ doplnil Vyorálek.

Matka, nebo jen kariéristka?

Svou postavu naopak po první sérii přehodnotila Petra Špalková, která se svým předchozím výkonem nebyla spokojená. „V první sérii jsem asi neodhadla míru uzavřenosti, kterou jsem u té postavy chtěla držet. A když jsem pak seriál sledovala, tak jsem si říkala, že to není styl, ve kterém bych chtěla pokračovat. Spíš jsem se teda držela polohy, kterou jsem měla v druhé polovině první řady, kdy je Magda Malá trošku otevřenější. Ona prožívá jisté bezčasí v tom ženském životě, kdy řeší krizi svého manželství. Zmizely jistoty, na které byla zvyklá, a najednou má úplně jinak rozdané karty, sen o ideální rodině se rozplynul.“

Magda si ve druhé řadě také vyčítá, že se kariéře věnovala více, než měla, a nastává u ní rozpolcenost mezi biologickou rolí matky a prací. Špalková předpokládá, že tím zahraje na strunu mnoha českých maminek, které takovou kolizi řeší dnes a denně – to by mohl být důvod, proč si seriál pustí i ženy, a nejen muži. Na obrazovkách se objeví už v pondělí 8. dubna 2024. Na Velikonoční pondělí premiéru prvního dílu pozdrží speciál pořadu Peče celá země.

Zdroj: redakce, Česká televize

