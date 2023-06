Suchánek natáčí Chataře ze Švihova. Do role proutníka se mu hodil Kolečko s ryšavou partnerkou

Do chystaného osmidílného seriálu Chataři ze Švihova obsadil Michal Suchánek své přátele, děti i známé. Jednou postavou ale přeci jen překvapil o něco víc. Do role proutníka obsadil totiž Petra Kolečka, který loňský podzim vešel ve známost svou aférkou s herečkou Denisou Nesvačilovou, která s ním nakonec před oltář nedošla – překvapivě si vzal partnerku, modelku Anetu Vignerovou, od které původně odešel.

Petr Kolečko jako nový herecký talent

A aby té podobnosti nebylo málo, Suchánek mu připsal do scénáře ryšavou partnerku. Je to právě Nesvačilová, která je pověstná svými zrzavými kadeřemi. „On je pro mě velký herecký objev. Asi to bude vypadat, že je mu ta role psaná na míru, je tam docela dost věcí, které si prožil, ale pravda je taková, že já jsem to psal dávno předtím, než se mu přihodily,“ osvětluje Suchánek.

Suchánek spoléhá na to, že jsou Češi národ chatařů a téma jim bude blízké. V dalších rolích se představí například Adéla Gondíková a Jiří Langmajer, kteří si jako manželé společnou práci opravdu užili. Dokonce s radostí přiznali, že ani žádná ponorka během natáčení nenastala! A to se viděli denně jak na place, tak doma. „My ji nestihneme mít. Vždycky se něco najde, v každé rodině se stane něco problémem, ale ony to jsou většinou takové kraviny. Nic závažnějšího zatím nebylo,“ pochvaluje si Gondíková.

Chataření je česká libůstka

Dále se mohou diváci těšit na Richarda Genzera, Lindu Rybovou s dětmi Josefínou a Františkem Prachařovými, Janu Janěkovou, Vladimíra Škultéty, Ivu Pazderkovou, Bereniku Suchánkovou, Milenu Steinmasslovou, Petra Vrška nebo také Igora Chmelu.

Postavy mají své reálné předobrazy, Michal Suchánek vycházel z toho, co důvěrně zná. Netají se tím, že zvolené téma bylo vybíráno s jistou vypočítavostí – chtěl zkrátka něco, co se bude líbit a českému národu je blízké. Potká se zde pět rodin, které sice jezdí na stejné místo, jejich životní hodnoty jsou ale úplně jiné.

Seriál bude dostupný na platformě Prima+. Televize se tak rozhodla pokračovat v tradici, kterou už nastolila konkurenční Nova se svou platformou Voyo. I Prima teď některé projekty umisťuje pouze tam.

První chata? Karlštejn!

Geografka z Univerzity Karlovy Dana Fialová říká, že první takovou chatou by se dal nazvat Karlštejn, kam král Karel IV. rád jezdil načerpat sílu. Skutečný trend však přišel až na konci 19. století, kdy docházelo ve větší míře k urbanizaci a rozmachu měst, zejména vlivem rozvíjející se průmyslové výroby. Tehdy se druhé bydlení týkalo zejména vyšší střední vrstvy.

Bohatí si stavěli venkovská sídla například v Černošicích, Dobřichovicích, Roztokách u Prahy nebo Jevanech – to vše jsou dnes velmi oblíbená místa k žití, zejména pro mladé rodiny. A jsou dnes velmi drahá. Tam se většinou odstěhovala matka s dětmi a muž za nimi dojížděl, třeba na víkendy. Během první republiky se rozmohly letní byty, chataření pak mělo svůj největší boom v meziválečném období, kdy si buržoazní vrstva začala stavět své první chatky.

Zdroj: CNN Prima News, iDNES.cz, extra.cz

