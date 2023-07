Těžký osud herce Roberta Urbana: Máma ho opustila, když mu byli tři

Zazářil v První republice, Ordinaci v růžové zahradě i ZOO. Teď se chystá do seriálu Eliška a Damián, kde zazáří po boku Emmy Smetany. Řeč je o Robertu Urbanovi, kterého ženy zkrátka milují! Ta nejdůležitější přitom v jeho životě chyběla – máma ho opustila, když byl ještě úplně maličký.

Táta o tom nechtěl mluvit

„Vůbec jsem nevyrůstal s mámou. Byly mi tak dva tři roky, když se naši rozvedli a nechal si nás táta. No, bylo to fakt hustý!“ překvapil herec těžkou zkušeností. „Do mých šesti sedmi let jsme se párkrát setkali. Dostávali jsme pohledy k Vánocům a narozeninám a pak si už žila svým životem,“ přiznal. Ženský vzor je přitom i pro chlapce v životě důležitý. Tady to ale museli pánové zvládnout sami. A povedlo se jim to zřejmě na výbornou.

Když se tatínka Robert zeptal, proč se to stalo, nechtěl o tom mluvit, nebo říkal, že se staly nějaké věci, kterými si s jeho mámou ublížili. Nechtěl na to odpovídat, protože neuměl být objektivní.

Vzor pro život

Robert má ještě bratra, který mu byl v životě velkou oporou. Na oba kluky byl přitom jejich táta opravdu přísný. Možná, že během pubertálních let jim to nebylo po chuti, dnes je za to herec ale rád. Vyrostl z něj slušný člověk, co se o sebe dokáže postarat a v životě je úspěšný v povolání, které mu dělá velkou radost.

„On měl prostě tak silnou osobnost, že s ním nešlo moc diskutovat. A právě proto myslím, že dokázal, co dokázal. Staral se o dva malý kluky a při tom vybudoval z ničeho firmu. A to kompenzovalo chvíle, kdy měl starosti a nebylo to s ním úplně jednoduchý,“ vzpomíná představitel Petra Kříže na tátu, který před 11 lety zemřel na rakovinu.

Jak to má s láskou?

Dříve se vědělo, že Robert Urban randí s tanečnicí Andreou Kheilovou. Pak se po ní ale slehla zem! Společné fotografie ze sociálních sítí zmizely, a tak se fanoušci začali domnívat, že se dvojice rozešla. To ale Urban nikdy nepotvrdil.

V poslední době se ale šušká, že se měl dát dohromady s Michaelou Petřekovou, se kterou si zahrál v seriálu ZOO pár, který se rozpadl přímo před oltářem. Ta sice dříve randila s partnerem Matějem Petrákem, už se však několikrát rozešli a znovu sešli. Je to pravda, vznikla v ZOO opravdu láska? Zatím můžeme jen spekulovat, jisté však je, že by si Urban nějaké to pevné rodinné zázemí určitě zasloužil.

Zdroj: Instagram, seriál ZOO, ahaonline.cz, redakce

