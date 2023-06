TikTok: Populární, ale i docela nebezpečná aplikace. Proč ji děti milují?

Autoři TikToku rozuměli mladší generaci mnohem lépe než jejich konkurenti. Proto se jim podařilo vytvořit aplikaci, která dává dětem přesně to, co hledají: kreativní sebevyjádření. Nebo slovníkem jejich rodičů: samé hlouposti. Ovšem obsah svého TikToku si v telefonu tvoří uživatelé sami tím, na co se dívají a čemu nejdéle věnují pozornost.

Čínský majitel sítě, firma ByteDance, totiž dotáhl k dokonalosti algoritmus, který vybírá obsah pro každého uživatele. Vše je velmi jednoduché. Uživatelé aplikaci nainstalují a ihned mohou sledovat videa. Tím, která videa přeskočí a která naopak dokoukají do konce, dávají TikToku data o tom, co je zajímá a baví.

TikTok zabaví děti i na hřišti. Trénují tam „tanečky“

TikTok se postupně učí, co má daný uživatel rád, a tyto získané informace smíchá s anonymními „shluky informací“ o tom, co zajímá ostatní uživatele, kteří se mu v tom konkrétním zájmu podobají (takže pokud vaše dítě například miluje psy a hltá o nich videa, nabídne mu algoritmus i jiná témata, která uspěla u dalších osob milujících psy). TikTok je také schopen rychle reagovat na nové trendy. Uživatelé se tak nemusejí starat o to, co sledují. TikTok pro ně dokáže být stále zábavný a nabídne jim vždy to, co chtějí.

TikTok v Číně není. Proč asi?

Samotný TikTok je v Číně zakázaný, ale pro děti zde funguje velmi podobná aplikace Douyin. Obě sociální sítě jsou si velmi podobné a v obou uživatelé listují z jednoho na výšku natočeného videa na druhé. „Zatímco na celosvětovém TikToku ale převažuje zábavný nebo provokativní obsah, v čínském Douyinu vidí mladí především domácí vědecké experimenty, prohlídky muzeí nebo vlastenecká videa. Je to, jako by si uvědomovali, že technologie ovlivňují vývoj dětí, a tak ze své domácí verze udělali špenátovou verzi TikToku, zatímco do zbytku světa poslali opiovou verzi.“

Informatik Tristan Harris, specialista na etiku sociálních médií (listopad 2022)

Videa na TikToku jsou krátká a uživatel se rozhoduje do 2 sekund, zda se jim bude věnovat, nebo se posune dál. Proto musí být videa hned na začátku svým způsobem šokující. Mezi dětmi školou povinnými také „frčí“ výzvy, tedy tance na určitou píseň, které je potřeba si nacvičit a před kamerou bezchybně předvést. Nácvikem „tanečků“ se teď děti baví podobně, jako si generace jejich rodičů hrávala na hřištích s míčem či kuličkami.

TikTok a bezpečnostní rizika

Na druhou stranu je potřeba uvést, že před používáním TikToku varuje například Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Úřad doporučuje veřejnosti zvážit používání aplikace i to, co skrze ni lidé sdílejí. Osobám ve vysokých funkcích pak výslovně doporučuje aplikaci nepoužívat. Problémem je hlavně to, že TikTok vlastní čínská společnost ByteDance, která sídlí v Pekingu a na kterou se vztahují čínské zákony.

Zájmy čínského státu tak mohou být kladeny nad zájmy uživatelů, upozorňuje NÚKIB. TikTok totiž například zjišťuje informace o dalších nainstalovaných aplikacích v telefonu osoby, která jej používá. Obsah soukromé komunikace nahrává na servery ByteDance, pravidelně kontroluje polohu zařízení a má přístup ke kontaktům, informacím o zařízení, sítích WiFi či kalendáři.

TikTok může získat snímky vašeho obličeje i nahrát hlas

Že neděláte na telefonu nic nevhodného, a tím pádem se nemusíte bát? Kdo by taky českou konverzaci z Messengeru překládal do čínštiny a proč by to mělo někomu vadit? V době umělé inteligence, která česky napíše diplomovou práci za pár minut, je vše velmi lehce zneužitelné. „V roce 2021 TikTok změnil podmínky užívání tak, že mohl získávat snímky vašeho obličeje a dokonce i hlas. A s tím dál pracovat. S rozvojem umělé inteligence tak lze namimikovat (napodobit) jakéhokoli uživatele,“ upozornil expert na dezinformace a datový analytik František Vrabel pro ČT24.

Řešením však nemusí být okamžité odinstalování TikToku z telefonu vašeho potomka. To ani nedoporučujeme, protože by byl nejspíš vyloučený z kolektivu a stal by se outsiderem třídy. S moderními technologiemi zkrátka musíme umět pracovat.

Šest tipů pro rodiče a prarodiče – zkuste TikTok pochopit

Aplikaci zkuste nainstalovat a chvíli ji používat, abyste pochopili, jak funguje. Třeba vás to s potomky může i sblížit.

Přenastavte profil dítěte na TikToku z veřejného na soukromý.

Vypněte v TikToku lokalizační služby, aby nešlo sledovat, odkud se dítě připojuje (nebo odkud se připojujete vy).

Promluvte si se svým potomkem o tom, co na internetu dělá. Proberte, co je a není vhodné sdílet, a snažte se zjistit, co pro vaše děti přítomnost na TikToku znamená.

Zkuste dětem vysvětlit, že jde o sociální síť, a že musí veškeré reakce na sdílený obsah brát s rezervou.

Stanovte si společně časový limit, jak dlouhý čas mohou vaše děti trávit na internetu.

Zdroje: nukib.cz, avast.com/besafeonline, mediaguru.cz, seznamzpravy.cz, lerstudio.cz

