Tomáš Klus si zahraje v novém seriálu Zalez do spacáku s dcerou Josefínkou, která roli oplakala

Nový seriál s názvem Zalez do spacáku v těchto dnech natáčí štáb v kempu v Brozanech nad Ohří. Hlavní roli prolhaného čtyřicátníka ztvární písničkář Tomáš Klus, který se do povědomí diváků dostal také díky seriálu ZOO. A není na to sám. Po boku má nadšenou parťačku, která si pochvaluje, že může chodit pozdě spát – svou desetiletou dceru Josefínu.