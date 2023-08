Troškův Kameňák je dno. Uráží Čechy, ti si přesto otevřou lahváče a vesele chrochtají

Kameňák (29 % na ČSFD), Kameňák 2 (22 % na ČSFD), Kameňák 3 (19 % na ČSFD), Kameňák 4 (17 % na ČSFD), Kameňák 5 (15 % na ČSFD). Dno lidové zábavy má podle všeho sestupnou tendenci. Když už si myslíte, že nemůže být hůř, vždycky přijde překvapení. Třeba v podobě seriálu Kameňák (17 % na ČSFD). Ten vznikl v roce 2019, asi měl navázat na „úspěch“ filmů. A opravdu je vrcholem nevkusu a malosti. Co s tím? Otevřete si lahvové pivo, dejte hermelín nebo buřty s octem. Seriál Kameňák začíná.

Vtipy bez smíchu

Osmidílná sága je pro opravdu silné povahy. Potěší sběratele ne zcela kvalitních vtípků a anekdot. Seriál je samozřejmě umístěn do fiktivního města Kameňákov, kde stejně jako ve filmech zůstává ústřední postavou populární herec Václav Vydra. Ten má jako starosta hned několik nepříjemných problémů.

Kameňákov musí být nejveselejší město. Chápete? Lidi zde přece komunikují pouze v anekdotách… Geniální. Problém však začíná hned v jedné ze základních věcí. V seriálu padají vtipy, které humor neviděly pomalu ani z jedoucího vlaku. Trapnost je nakažlivá a s postupným sledováním jednoho „fóru“ za druhým cítíte, jak vaše inteligence postupně klesá až na samotné dno.

Kdo celou sérii vydrží do konce, je pravděpodobně obětí hypnózy, nebo masochista. Pestrobarevné obrázky a nepřirozené grimasy herců totiž mají cosi, od čeho lze jen velmi těžko odpoutat zrak. Řečí dnešní mládeže nás totiž nenapadne nic jiného než: WTF?

Sexismus a česká malost

Češi jsou přece proslulí svým neopakovatelným humorem. Ano. Kameňák zcela jistě předvádí několik vtipů, které může vyplodit pouze Čech, nebo také Moravan, samozřejmě. I ten nejopilejší chlípník z Bavorska by se chvilkami červenal nad tím, co je možné vypustit z úst – a pokládat to za hodné smíchu.

Nejde však o žádnou nekorektní satiru, jak jsme byli svědky v populárním seriálu Most! Tady explodoval rovnou gigantický koktejl sexismu a těch největších klišé. Ha, policista rovná se hlupák, co se neumí ani podepsat. No, to je vážně legrace. A pokud nemáte dost, není nad to si zavtipkovat ve chvíli, kdy gynekolog při prohlídce komentuje... no, víte co.

Soulož, alkohol a vtípky, kterými se popichují Čech a Moravan, jsou tak napojené na nezajímavý příběh žárlivé učitelky v podání Veroniky Žilkové, která pochopitelně dělá každým gestem a každým krokem všechno proto, aby vykouzlila divákům úsměv na rtech.

Herecké koncerty

Je jasné, že herecké výkony jsou poplatné žánru celého seriálu. Přehnané grimasy, vyjevené tváře a špatný moravský přízvuk jsou holt maxima, která na place mohou herci odevzdat.

Jak jinak taky zahrát anekdoty, které nejsou vtipné? Otázkou však zůstává, co vede herce, kteří rozhodně nepostrádají talent, k tomu, aby se snížili na tak pokleslou úroveň. Jistě, lidé taky potřebují odpočinek od všech životních starostí, to však není důvod nevyžadovat od podobné tvorby alespoň nějakou úroveň.

Humor, který se objevuje v seriálu Kameňák, jako by chtěl vyvolat duchy doby minulé. Televizní tvorba se v posledních letech opravdu zvedá z bolavých dob všech trapných estrád, kde vládl umělý smích publika. Lidé se však chtějí zasmát i sami sobě. No, vždyť jsou to vtipy na podobné úrovni, jaké umí kdejaký Pepík doma v obýváku. Hlavně, aby člověk nemusel moc přemýšlet.

Peníze jsou jistota

Je však nutné mluvit s pokorou. Jak široký okruh diváků tento vtipů plný projekt oslovuje? Kameňák v kinech vydělal nezanedbatelné množství peněz, což jen dokazuje popularitu podobně laděného humoru. Peníze jsou jistota a v Česku hloupým vtípkem evidentně neurazíš.

Ale to je právě chyba. Kameňák totiž uráží lidskou inteligenci a spolu s tím i národ jako takový. Vyobrazuje kulturní stereotypy a z toho nejhoršího, čeho jsme ve společnosti a v mezilidském chování svědky, se snaží vytvořit zábavu. Doufejme, že v budoucnu se televizní obrazovka bude plnit seriály jako byl Most!, a ne paskvily, jakým Kameňák bezesporu je.

Zdroje: redakční článek, ČSFD

KAM DÁL: Strážmistr Topinka v záplavě skvělých seriálů neobstál. Je sotva podprůměrný.