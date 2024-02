Tvůrci Zlaté labutě budou dražit rekvizity: Kostýmky krásné Kristýny Ryšky mohou být vaše

Zatímco diváci se teprve dočkali prvních pár dílů třetí série Zlaté labutě, herci už mají hotovo a s ateliéry Zlaté labutě se museli rozloučit. Při té příležitosti ronili potoky slz a netajili se tím, že pro ně končí velká životní etapa. Seriál přitom na televizních obrazovkách moc dlouho nevydržel. Tvůrci se rozhodli děj ukončit v roce 1940, kdy má celý svět ke konci války ještě velmi daleko.

Náhrada za Zlatou labuť se moc nepovedla

I premiérové díly byly přesunuty z hlavního času na pozdější. Chvíli před desátou tak běží sice Zlatá labuť, hlavní prime time jí ale ukradla Jedna rodina. Ta těžila ze svého atraktivního tématu – příběh tří rozvedených rodin, které se spolu snaží vycházet, aby děti o nikoho nepřišly, diváky zkrátka bavil. Vzhledem k době byl více než aktuální.

Je však otázkou, zda toho nebude tvůrčí tým později litovat. Zatímco seriál Zlatá labuť má desítky fanouškovských skupin po celém internetu, Jedna rodina dostává drsnou kritiku. Přesunutí příběhu do kliniky reprodukční medicíny a nové postavy diváky zkrátka nezaujaly. V prvních dílech byla největším bídákem Klára, která nutila svého Káju klečet. Teď se však připojil ve své roli arogantní Vincent Navrátil, k němu Sara Sandeva, Patricie Pagáčová nebo Vašek Matějovský. Už to tak není o rodině, ale je to spíš nová Ordinace v růžové zahradě, jak nezapomněli diváci podotknout na sociálních sítích.

Dražba pro dobrou věc

Skalní fanoušci příběhu z období druhé světové války budou mít jedinečnou příležitost, aby si uchovali alespoň malou vzpomínku na všechny příběhy, které s postavami prožili. Televize Nova se rozhodla, že některé z rekvizit vydraží a tím přispěje na dobrou věc. Zatím není jasné, kde se bude akce konat, už teď si ale můžete v diáři zaškrtnout sobotu 20. dubna 2024, kdy bude platit staré dobré známé kdo dřív přijde, ten dřív bere!

Zatím není jasné, co bude předmětem nabídky, ale jistě se můžete spolehnout na nějaké ty krásné doplňky ze šatny Kristýny Ryšky, možná snad třeba dobové zapalovače, dekorace do bytu nebo krásné oblečení. Ne však všechno, protože hlavní kostymérka seriálu Michaela Horáčková Hořejší sehnala původní kousky z tehdejší doby, čímž vytvořila naprosto unikátní autentickou atmosféru. Je jasné, že takové unikáty do dražby nepůjdou a vrátí se buď zpátky majitelům, nebo je Hořejší přidá do své kostymérské sbírky. Seriál mohou diváci ještě několik dalších dílů obdivovat vždy ve čtvrtek na Nově nebo na Voyu.

