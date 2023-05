V seriálu ZOO soupeři, ve skutečnosti přátelé: Tomáš Klus našel na place svou spřízněnou duši

Tomáš Klus je známý svým vědomým postojem k životu, při kterém mu pomáhají také meditace. Stejně se před představením v divadle nebo natáčením uklidňuje také Šimon Bilina, který hraje v seriálu Haďáka. Ačkoliv tedy v seriálu bojují o jednu ženu, ve skutečnosti v sobě tito dva muži našli spřízněnou duši.

V seriálu ZOO vzniklo krásné přátelství

„Ptáte se mě, jestli je to fakt pravda čili fakt. No tak je. Upřímně, už jsem myslel, že se mi to nestane. Ne, že bych na to rezignoval, ale že už mám prostě plnou kapacitu na takové to opravdové, ryzí a rovné přátelství. Pak přišlo Lví Srdce, jak oheň, co lidi kolem sebe buď pálí, nebo zapaluje – a tuhle přímočarost na něm miluju. On je. To nebejvá zvykem. Díky za to,“ vyjádřil se Tomáš Klus k Šimonovi. A společně se pánové začali dokonce otužovat, ačkoliv už dávno předtím to miloval každý z nich jednotlivě.

Klusovi přitakala také Tereza Brodská, představitelka babičky Danuše, která se nedávno v seriálu zamilovala do Raula v podání Vladimíra Kratiny. „On je totiž zázrak,“ řekla na adresu Šimona Biliny. „Šimon má neuvěřitelně hodné oči. Jinak to snad ani mezi vámi nemohlo dopadnout,“ píše ještě divačka Jitka na sociálních sítích.

Tomáš Klus prozřel

Ačkoliv představitel fotografa Filipa byl zpočátku v seriálu za černou ovci celé skupiny, teď si začal pomalu diváky získávat. Nejen tím, že jeho postava je hodný muž, který se bez zlých úmyslů zkrátka zamiloval do holky svého kamaráda, neboť spolu kamarádí i jejich seriálové postavy. Také proto, že dobro, které v sobě známý písničkář má, se přeneslo na televizní obrazovky. Tento svůj postoj si drží i navzdory tomu, že se nedávno přiznal k tomu, že podváděl všechny své ženy, a to včetně manželky. Je to asi jediný muž v českém šoubyznyse, který dokázal přiznat nevěru takřka romanticky. Jeho žena se za něj také bez okolků postavila.

Není tomu tak dávno, co vydal hit Mořeplavci, ve kterém se omlouvá svým dětem, že pro něj peníze kdysi byly primární, takže si myslel, že jim NAKOUPÍ ŠTĚSTÍ. Z toho musel vyrůst a dospět. Dnes to vypadá, že jim manželství klape na jedničku, pracovních zakázek má Klus pořád dost a ve svém životě je opravdu spokojený. Navzdory bouřlivým létům zřejmě konečně našel svůj střed. A že do toho jednou bude v takové míře patřit herectví, ho možná ani nenapadlo.

Zdroj: Instagram, seriál ZOO

KAM DÁL: Zlatá labuť přitvrzuje. Ze seriálu je cítit nepředstavitelný strach tehdejší doby.