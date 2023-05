V seriálu ZOO už se zase líbá Anča s Filipem. Diváci nešetří kritikou, tohle si Haďák nezaslouží

Ačkoliv je seriál ZOO o zvířatech a lidech kolem, o dramata není nouze. Na sociálních sítích se teď ozývají stále hlasitější stesky, že ani jeden ze zdejších párů nemůže být šťastný. A něco na tom bude.

Co se teď v seriálu ZOO děje?

Eliška se dala dohromady s Břéťou poté, co její milovaný Robert upadl do kómatu a nepamatoval si, že ji někdy miloval. Vztah s policistou se jeví jako záplata na zlomené srdce. Eliška nejenže nevypadá jako nejzamilovanější holka pod sluncem, ale navíc se bojí strávit s ním noc o samotě. Skoro to vypadá, že se dva kamarádi dali dohromady, protože už nikoho lepšího neměli.

Anča dlouho usilovala o svého Haďáka. A když se teď vedle něj konečně ráno probouzí, ohrožuje jejich vztah románkem s Filipem, se kterým se bez okolků líbá klidně uprostřed ZOO. Není divu, že je viděla pomstychtivá Silva.

Filipova láska k Anče znamená také konec jeho vztahu s Marikou.

Vojtovi to s Izy neklape, protože prý nemá ráda jeho syna Matěje – a Matěj ji taky ne.

Marek sice randí s Tes, ale žádná velká vášeň to vážně není. Navíc je Mařenka pořád zamilovaný do Viky.

Viky utekla od Petra s novorozeným synem, protože ji podváděl s asistentkou Ester, která s ním také otěhotněla.

Babička Danuše pokukovala po Raulovi, scenáristé však jejich vztah dále nerozvíjejí.

Haďákovi je jeho holka nevěrná

Vzhledem k tomu, že Haďák je zásadový chlap, který měl už dříve vize, že se jeho přítelkyně líbá s Filipem, můžeme očekávat, že v ZOO bude ještě pořádně dusno. Nejde totiž jen o pár polibků. Anča až donedávna svému milovanému tvrdila, že na Filipa ani nepomyslela. Ten se však nevzdává – a zřejmě mu to konečně začíná vycházet.

Diváky ale tahle dějová linka nijak netěší. „To, jak se Sid chová, když neví, kterýho chce po tom všem, co pro ni Adam udělal, je nechutný,“ píše Ela. A další se přidávají. „Silvu a Mariku by měli zavřít do blázince,“ píše Karolína jako narážku na to, že Marika rozbila Filipovi o hlavu kytaru, a ten pak skončil v nemocnici. Silva zase přispěla k tomu, že se Marika o polibku Anči a Filipa dozvěděla.

„Proč furt taháte Filipa k Sid? To nemůžeme nechat jeden pár dohromady? Děláte ze Sid blázna, který neví co chce,“ rozčiluje se divačka Bára. Pravdou je, že ačkoliv Haďák s Ančou tvořili jeden z hlavních seriálových párů, teď už tu nehynoucí lásku půvabné blondýnce zkrátka nikdo nevěří. Možná je to i tím, že Michaela Pecháčková a Tomáš Klus mají mezi sebou o dost lepší chemii. Se Šimonem Bilinou jsou sice skvělí kamarádi, v té rovině to však zůstává i před kamerou. S Tomášem, to je jiné kafe...

Viky pořád krachuje firma

I dnes budeme svědky toho, jak Viky krachuje firma, která měla až donedávna našlápnuto na skvělé zakázky. Těžko říct, proč bylo nutné něco takového do seriálu přidávat. Co je záměrem Ovčíka zůstává otázkou, leda by se Viky spojila s Kamilem proti jeho otci či se snad – nedejbože – dala s Kamilem znovu dohromady.

Trable novopečené matky, kterou chlap opustil a která se teď snaží zachránit firmu, začínají být už také až příliš. Vypadá to, že se seriál ZOO přehoupl do své klasiky – jednou za pár desítek dílů se tam toho děje tolik, že je divákovi i nepříjemné na to koukat. Snad už brzy nastanou dobré časy!

