Vánoce slavných: Agáta zase provokovala, Nesvačilová kašle na Kolečka a našla si novou lásku

Krásné Vánoce prožila herečka Denisa Nesvačilová, která si napsala Ježíškovi o hodně humoru. To jí zcela nečekaně splnil kolega Matouš Rajmont, když s ní začal flirtovat skrz sociální sítě!

Sexy Nesvačilová zase vytahuje drápky

Nejdřív vyšel v médiích článek o tom, že si Nesvačilová na pohledného kolegu dělala zálusk, načež se tito dva začali domlouvat, kdy se uvidí. Dokonce prý už Matouš vygruntoval celý barák! Nesvačilová pak slíbila, že přijede alespoň napřesrok. Nebo že by to bylo už dřív? Zdá se, že Kolečka hodila za hlavu a znovu si užívá slastné flirtování.

Nejkrásnější dárek pod stromeček si nadělili Laura a Martin z Love Islandu, kteří z dovolené na Zanzibaru oznámili, že čekají miminko. V srpnu letošního roku došlo na veselku a zdá se, že jim to opravdu klape.

Rebelka Agáta na zákazy nebere ohled

Pohoda zavládla také u modelky Agáty Hanychové, která momentálně bojuje s otci svých dětí – bývalý manžel Jakub Prachař, se kterým má dceru Miu, trvá na tom, aby ji na internetu skrývala, podobně i Jaromír Soukup, se kterým má nejmladší Rózu.

To Hanychová ignoruje a naopak se pochlubila, jak to Mie u stromečku slušelo a také tím, že Róza začíná chodit. Pyšná maminka si holčičku, která se narodila letos v dubnu, vyfotila u stromečku v krásných šatech. Co na to tatínci, těžko říct, jisté však je, že Agáta děti hned po Štědrém dnu musela předat otcům a doma jí tak zůstal jen nejstarší syn Kryšpín. S jeho tatínkem se dala Agáta nedávno znovu dohromady a zdá se, že tentokrát jim to skvěle funguje.

První Vánoce u Arichtevů

Vánoce trávila s půvabnou dcerou také herečka Kateřina Brožová, která si porodila doslova svou nádhernou kopii. Zvěsti o novém partnerovi, který by měl po boku herečky každý den ulehat, se nepotvrdily ani na Vánoce a Brožová zůstala tajemná. Po boku celé rodiny slavila také Lucie Benešová, které svátky rozzářila vnučka Melánie. Podobně veselo bylo u Tomešových, kteří do večera s nadšením stavěli pokémony.

Pro Arichtevovy to byly první Vánoce v novém domě, který rekonstruovali několik let a užili si ho plnými doušky. Veronika připravila nádhernou tabuli, ke které usednul také její nevlastní syn Teo. Z Malediv se na Vánoce vrátila také modelka Simona Krainová, která pod vánočním stromečkem našla dojemná přání od synů. Už brzy se zase chystá do Dominikánské republiky, která se stala jejím druhým domovem – dokonce naznačovala, že by tam mohly děti začít chodit do školy.

První Vánoce doma pro Křižíkovy

Na poslední chvíli stihnul Vánoce moderátor reality show Big Brother Míra Hejda, který se kvůli štědrovečerní večeři vracel z Bulharska. A nakonec vše dobře dopadlo! První Vánoce doma s rodinou čekali po dlouhé době také jachtaře Davida Křižíka, který si odseděl 21 měsíců z pětiletého trestu za tunelování Metropolitního spořitelního družstva a podvod. Jeho manželka Lucie, známá moderátorka pořadu Sama doma, tak měla důvod k radosti.

Tentokrát se neroztrhl pytel ani s žádostmi o ruku, poskrovnu se oznamovala také těhotenství. Dojemné přání však připsala Mahulena Bočanová, která utekla před vánočním shonem na Kanárské ostrovy: „Všem přeji, ať jejich životy plynou podle jejich snů a plánů, ve štěstí, klidu, poznání a naplnění duše…“

