Vedlejšáky slavných: Nacista Gruber ze Zlaté labutě v létě provází na hradě, z Boudové je koučka

Jaroslav Plesl

Ve Zlaté labuti ho znáte jako drsného velitele gestapa Grubera. Ve skutečnosti je jeho představitel Jaroslav Plesl nenápadný a o svém soukromí zarytě mlčí. Dodnes se neví, zda má po svém boku nějakou ženu, a pokud ano, tak kterou.

Prozradil však na sebe, že je velkým milovníkem historie, a když má divadelní prázdniny, najdete ho na zámku či hradu jako průvodce. To je jeho vysněné povolání, které chtěl dělat už od sedmi let. A jsou i takové památky, kde byl už třicetkrát! Kdo by to do něj ve Zlaté labuti řekl, že?

Michal David a přátelé Kanárských ostrovů

Populární hitmaker Michal David, vlastním jménem Vladimír Štancl, provozuje Michal David Beach Apartment, který najdete na kanárském ostrově Tenerife. Za čtyřčlennou rodinu tady necháte něco málo přes 30 tisíc, záleží na sezóně. A není jediný, komu se zalíbilo na Kanárech. Své apartmány tu má i herečka Alice Bendová, která je ale v poslední době pronajímá a avizuje jinou investici. Dokonce se z herečky stala realitní makléřkou a nemůže si novou profesi vynachválit.

Zuzana Zlatohlávková

Novinářka Gabi z minisérie Iveta provozuje Radostnou medicínu v Radotíně. Ordinaci čínské medicíny otevřela v roce 2021 během pandemie, když byla na mateřské dovolené. Radotín si vybrala, protože tam momentálně v pronájmu bydlí s rodinou.

V minulých letech dokonce tradiční čínskou medicínu vystudovala a teď se jí zkrátka věnuje ve svém volném čase. „Chci, aby lidé, kteří ke mně přijdou s nějakými zdravotními problémy, měli radost, že pro sebe můžou něco udělat, proto Radostná medicína,“ říká.

Tereza Ramba se stala z herečky návrhářkou

Herečka Tereza Voříšková, provdaná Ramba, si s manželem Matyášem založila úspěšnou značku oblečení, které nese motto „Láska je.“ Okamžitě si tím získala tisíce fanoušků – i zákazníků – a velmi brzy svůj sortiment rozšířila také o dětské teplákové soupravy.

Dříve natáčeli s Matyášem také populární podcast, kvůli pracovnímu vytížení ale nevycházel pravidelně. Je však pravdou, že kdyby už nikdy nezískala žádnou roli – což je velmi nepravděpodobné – má o živobytí postaráno.

Babčáková s Boudovou se daly na koučink

Pamatujete si Simonu Babčákovou jako zmatenou mámu z Comebacku? Ve skutečnosti se kromě herectví věnuje svým vlastním kurzům, kde učí lidi umění komunikovat. „Na celodenním semináři si uvědomíte, že existuje komunikace vnitřní a vnější. Vyzkoušíte, jakým způsobem komunikovat se svými pocity. Prozkoumáte roli hněvu a jak vám pomáhá v uvědomění skutečných potřeb. Uvědomíte si, jak vypadá správné načasování a forma,“ říká o svém workshopu.

Podobnou cestou se vydala i herečka Nela Boudová, která se mimo uměleckou sféru živí jako životní kouč. „Možná mě znáte jako herečku a možná vás zajímalo, jestli tohle není jen dočasný nápad, jak se živit. Ubezpečuji vás, že ne. Je za tím hluboké studium a v této době již mnohaměsíční praxe. Jestliže chceme něco dělat opravdu dobře, musíme k tomu cítit vášeň a nadšení. Nikdy bych nevěřila, že to bude někde jinde než u divadla. Stalo se a děkuji za to,“ pochvaluje si svou novou životní cestu.

Andrea Verešová má vystudovaná práva

Jedna z našich nejúspěšnějších modelek si vzala za manžela právníka Davida Volopicha – a není to žádná náhoda. Sama má magisterský titul z právnické fakulty Univerzity Karlovy, jejím otcem je univerzitní profesor RNDr. Ondrej Vereš a matkou právnička JUDr. Ester Verešová.

Nedávno s manželem oznámili založení kanceláře v Dubaji, kterou si Volopichovi zamilovali. „V případě, že byste potřebovali jakékoliv právní služby, poradit s vaším podnikáním, založit firmu nebo živnost, vyřídit víza, koupit, prodat nemovitost nebo napsat smlouvu či závěť, můžete se na nás obrátit,“ přibližuje jejich záměr.

Lukáš Langmajer

Populární herec a bratr Jiřího Langmajera pořádá výpravy, kterým říká Brdské toulání. „Když hledám, kde najít pro svou rozbouřenou mysl klid, zklidnit srdce bytí, utíkám na cesty, toulky, do divočiny,“ nabízí Lukáš, že část svých tajných míst fanouškům ukáže. Jde hlavně o CHKO Brdy a Vojenské lesy.

Zdroj: Instagram, expres.cz, iDNES.cz, redakce

