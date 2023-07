Vlezla jsem partnerovi na sociální sítě, přiznala Magda. Čekala ji tam její noční můra

Už dlouho jsem tušila, že není něco v pořádku. Napadlo mě to, co už několik žen přede mnou – podívat se partnerovi do počítače. Jakkoliv vím, že to není v pořádku. Musela jsem několik týdnů počkat na to, až budu znát heslo. To se mi sice nepodařilo, ale jednou si Tomáš nechal doma zapnutý firemní počítač, když odjížděl na nějakou akci s přáteli. Spěchal, a tak na to asi zapomněl. To byla moje příležitost.

Tajemná Týna a dítě na cestě

V dnešní době už má každý sociální sítě otevřené i v počítači. Jaké bylo moje překvapení, když jsem hned za pár minut zjistila, že ani zdaleka nejede na firemní akci, nýbrž na romantický výlet do Pece pod Sněžkou s tajemnou Anetou. A to nebylo jediné. S jakousi Kristýnou si na Instagramu psal, že už se těší na jejich dítě a bydlení pro ně řeší. V tu chvíli jsem měla pocit, že se mi zastaví srdce.

Tajemná Týna byla totiž studentka vysoké školy, která momentálně studovala v Římě na Erasmu. Potkali se, když tam jel Tomáš dojednávat obchod, to vše jsem se dočetla, protože ve zprávách často vzpomínali na tu velkou romantiku. Byla v 6. týdnu a zbývala chvíle, než odjede zpátky do Čech. Psala, že to tam tají a hned jak přijede, plánuje přerušit studium. On ji ve zprávách ubezpečoval, že tady staví dům, a psal, že jí posílá fotky. Uváděl tam také adresu, tak jsem si to našla v katastru nemovitostí. A opravdu – dům, o kterém psal, byl jeho. Vydala jsem se tam a k mému překvapení viděla, že tam dělníci kmitají jako včelky. „Proboha, cože?“ hlesla jsem před bránou jeho nového života.

Tak už to víš, přišla mi zpráva

Okamžitě jsem mu začala posílat zprávy, fotky, výčitky. Čekala jsem telefonát, nadávky, že jsem mu vlezla do počítače. Nic. Přišlo mi jen: „Tak už to víš.“ Dlouhé hodiny jsem neodepisovala, otevřela jsem si doma flašku vína a na balkóně zírala do prázdna. Hlavou se mi honilo nejen to, že žiju s lhářem a zrádcem, ale i pochyby, jak se o sebe postarám.

Budu upřímná, zvykla jsem si na pohodlný život v dostatku, sama jsem pracovala jako pomocná síla v kuchyni v menší restauraci. Vyhovovalo mi, že ráno naklušu do práce, oddělám si svoje a odpoledne jsem doma. Mojí povinností byly totiž především snídaně a pomoc při obědech.

Mám se s ním sejít znovu?

Možná proto jsem udělala něco, za co se teď stydím. Když se Tomáš vrátil a byl připravený odejít, začala jsem ho prosit, ať to nedělá. Škemrala jsem, že to zvládneme, ať jí řekne, že má jít na potrat. Když to rázně odmítl, prosila jsem, ať jí jen posílá peníze, že to zvládneme, že budeme mít rodinu spolu. Tolik jsem se bála spadnout na dno, že jsem ponižovala sama sebe.

Nikoho asi nepřekvapí, že odešel. Sbalil si vše, zaplatil mi nájem na půl roku a řekl, že mi pošle na účet 100 tisíc. Prý, abych měla čas se zmátořit. Ačkoliv vím, že jsme byli jen partneři, a on tak nemá důvod mě takhle dál vydržovat, ani všechny peníze světa nezahojí tu ránu, kterou tady zanechal. Jak jen mohl? Bůh ví, jestli teď je té Týně věrný, nebo jestli dál jezdí za jinými… Není to tak dávno, co mi psal, jestli dáme kafe.

Zdroj: autorka vycházela z rozhovoru se čtenářkou Magdou

