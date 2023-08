Vrací se Ulice. Magda vypadá, že neví, co tam vlastně dělá, a Kryštof chce každou, kromě Karly

Hned na začátku nové sezóny Ulice se vrací miláček Eddie, kterého Magda nejenže ráda uvidí, ale také ho zaměstná ve škole. Jako ředitelka ale udělá odvážné rozhodnutí, což se jejímu zástupci moc líbit nebude. Projeví se fakt, že Prokop k Magdě stále něco cítí, na jejich pracovním vztahu? A bude pro ni vůbec ještě její bývalý existovat, když se objeví mnohem větší láska – Eddie?

Magda přijme Eddieho omylem

On sice nemá moc zkušeností – vlastně asi žádné – ale ona mu věří, že to zvládne. Ačkoliv později přizná, že jejich domluva byla vlastně tak trochu omyl. Komu se to však nebude líbit, je Prokop. Zdá se, že mu možná došlo, co v Magdě ztratil. Zabojuje o ni znovu? Nebo že by znovu dala šanci Eddiemu?

Jisté je, že Veronika Čermák Macková, která Magdu hraje, je zkrátka krásná, a to se promítá také do její postavy. Není divu, že má tolik nápadníků! Eddie se (nepřekvapivě) vrací starší a rozumnější, což by mohlo Magdě jistě imponovat. A navíc ho ubytuje u sebe – v Prokopově bytě! To bude na pana zástupce jako červený hadr na býka. Tak stojí o tu Magdu? Nebo ne? Jak to vlastně je? O tom, že žárlí, už dostatečně vypovídá upozornění, které Prokop své bývalé partnerce dá. Opravdu je vhodné, aby pod sebou měla dva bývalé partnery? Paní ředitelka samozřejmě ví, že to není ideální, ale nedostatek volných kantorů ji přesvědčí k tomu, aby to přeci jen s Eddiem zkusila.

Návrat Moniky Farské

Drama čeká také Kryštofa, který má před rozvodem s Karlou. Ta je z toho zdrcená, on už ale pokukuje po jiných. A překvapivě si rozumí s krásnou Sylvou, kterou si zahraje Jana Kotrbatá. Není to však jediná žena, které Kryštofovi učaruje. Do Ulice se vrací Monika Farská, kterou hraje Anička Fixová. Karle se tím rozpadnou naděje, že by to dali ještě dohromady, na tisíc kousků.

Ukáže se, že navzdory rokům je právě Monika osudovou láskou Kryštofa? Stejně jako ve skutečnosti, i v Ulici plynul čas, a tak bude možná Kryštof překvapený, co všechno se od Moniky dozví.

Do děje zasáhne také Lucie Vondráčková jako Soňa, bývalá ředitelka školy, která má tak trochu progresivní metody, a Adéla Gondíková, Evženova bývalá žena, o které se v Ulici dosud moc hezky nemluvilo. A proslýchá se, že je to právě Vondráčková, která by měla mít podepsanou smlouvu na celou devatenáctou sezónu. Je tak jasné, že svou přítomností zamotá místní vztahové propletence ještě o něco více!

Na první díl se můžete těšit na televizi Nova. Na Voyo najdete všech pět už teď.

Zdroj: redakce, TV Nova, INSTAGRAM

