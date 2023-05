Výměna manželek je zpátky: Představí se zápasník Gábor Boráros, který hned na začátku urazí ženu kvůli postavě

Gábora bude hned v prvních minutách Výměny manželek zajímat, zda náhradní manželka Renata cvičí a kouří. Když odpoví, že cigaretu si ráda dá, sport jí ale tolik neříká, zápasník na kameru později řekne, že je to trochu vidět. Oproti jeho partnerce Monice je Renata zkrátka úplně jiný typ, šminky ji nezajímají a její prioritou je rodina a pět dětí. Perfektně vypracovaná Monika je oproti „obyčejné“ Renatě jako nebe a dudy. Obě ženy jsou krásné, každá jinak – ale Gábor to vidí zřejmě po svém. Takovou poznámku si mohl na kamery rozhodně ušetřit.

Gábor s Monikou žijí v luxusu

Renatu bude také po celou dobu trápit, že se nebude smět dotknout Gáborovy dcery Zory. Navíc jí bude při výchově celou dobu sekundovat babička, která s nimi žije ve společné domácnosti. Už po pár chvílích je Renata přesvědčená, že „modelína“ Monika (jak ji sama nazvala) se o její domácnost nepostará. Ta se překvapivě ukáže jako milá ženská s notnou dávkou pokory. Sice ji rozčílí psi, kteří lezou po stole nebo jedí z talíře pro rodinu, jinak se ale do poměrů rodiny příliš nevměšuje. A to navzdory tomu, že je sama zvyklá žít naprosto odlišně.

Nakonec nepůjde o žádné drama, přesto Gáborovo chování celou dobu napovídá, že se mu do show moc nechtělo. Možná jen Monika chtěla na kamery ukázat, že se mají opravdu rádi. To se jí také povedlo, jenže bulvární aféry tím stejně nesmaže. Není to tak dávno – zhruba rok, co byl Gábor označen za nevěrníka, který opustil rodinu.

Problém kvůli psům

„Ano, stalo se to, co jsem si nepřála ani v nejhorším snu. Opravdu si myslím, že každá žena si zaslouží být milovaná zejména v období, kdy dá život dítěti. Gábor hledal svoje štěstí někde jinde. Už ho nedokážu vidět jako svého partnera, ale ani jako zodpovědného otce malé dcerky,“ psala tehdy Monika na svých sociálních sítích. „Jako rodiče fungujeme nadále, ale teď hledám byt. Budu bydlet sám,“ přiznal tehdy Gábor. „Nikdy jsem nechtěla řešit náš soukromý život takhle veřejně, ale nikdo mi nikdy takto neublížil,“ netajila se s bolestí tehdy novopečená maminka.

Podle všeho ale rodiče malé Zory, která přišla na svět na narozeniny svého tatínka, i tyto těžkosti zvládli, protože spolu momentálně – zdá se – fungují velmi dobře, a dokonce plánují další děti. Zápasník se nechal slyšet, že by ještě rád dva syny. Monika dokonce zažívá takový stesk po dceři, že se rozhodne Výměnu předčasně ukončit. Renata bude sice při „osmi očích“ v šoku, že její milovaní psi byli zavření během natáčení v kleci, protože Monika nesnesla, že chodí zkrátka všude, nakonec se však dámy rozloučí s notnou grácií.

Vypadá to, že celebrity ve Výměně manželek se zkrátka našly! V minulosti se v tomto pořadu představil například zpěvák Honza Bendig, herec Daniel Krejčík s partnerem Martinem Stropnickým, herečka Míša Tomešová s manželem Romanem, módní návrhář Osmany Laffita nebo v předchozím díle účastník Survivoru Pepa Kůrka se snoubenkou Angie. Ze starších dílů si mohou diváci pamatovat například herce Gustava Bubníka.

Zdroj: TV Nova, Instagram, extra.cz, super.cz

KAM DÁL: Daniela Kolářová potvrdila, že se bude natáčet druhá řada seriálu Zlatá labuť.