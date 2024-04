Vytoč mého agenta: Klára a Martha Issovy poprvé spolu. Před lety je rozdělil boj o chlapa

O herečce Kláře Issové se už dlouhé roky mluví jako o té opuštěné, která ztratila chlapa kvůli sestřenici a ani po čtyřicítce se nedočkala vytouženého dítěte. Štěstí v lásce od té doby nemá, a ačkoliv to podle vyjádření dam nebylo tak, že by se o Ondříčka praly v jednu chvíli, v rodině tahle škatulata zanechala šrámy, které se nikdy nezahojily. Snad až donedávna, kdy se potkaly v seriálu Vytoč mého agenta, a to vůbec poprvé. Přesto si diváci mohli všimnout, že v jednom záběru Klára a Martha nebyly ani jednou. Snad aby se nepotkaly na place? Možná je na to přece jen ještě brzy…

Rozdělila je touha po dítěti

Panu režisérovi uhranula Klára jako první. V roce 2005 se potkali během natáčení filmu Grandhotel. Tehdy byl zadaný a měl už syna. Jenže lásce člověk neporučí. Tmavovlasá kráska s melancholickýma očima ho okouzlila. A tak se dali dohromady a dlouho spolu prý byli šťastní.

Nakonec to měla být ale její velká touha po miminku, která je začala rozdělovat. Ondříček to viděl jinak, sám už otcem byl a do dalšího potomka se nehrnul. Chtělo by to pár chvil, aby ztráta lásky přebolela, jenže záhy vyšlo najevo, že se dal Ondříček dohromady s Klářinou mladší sestřenicí Marthou. A nastalo období ticha. Dlouho trvalo, než si všichni tři uvědomili, že nebyl žádný záměr, aby to takhle dopadlo.

Brzy nato spolu čekali první dítě, což bylo možná právě pro Kláru velmi zraňující. Však si prý přála miminko celou dobu, co byli spolu. V roce 2012 porodila Martha dceru Františku, na jaře 2018 její sestřičku Emilku.

Zakopaly válečnou sekeru?

Na společenských akcích se tyhle dvě pak dlouho ani nepozdravily, nebo v lepším případě nedorazily tam, kde se měla objevit ta druhá. Martha Issová to po čase označila za osud, Ondříček zase následně přiznal, že mají trochu třaskavé manželství a čas od času po něm jeho žena něco hodí – někdy notýsek, pak třeba pivo. Zdá se, že se doma tihle dva opravdu nenudí!

První krok k uzavření dveří za bolestivou minulostí udělali v roce 2017, když se všichni objevili bok po boku na karlovarském filmovém festivalu. Klára Issová od rozchodu s Ondříčkem občas s někým randí, předloni se dokonce chtěla vdávat za mladšího Jakuba Kopu. S tím to ale nevyšlo a dnes už prý ze samoty občas mluví sama se sebou. Teď bude zase možná mluvit i s Marthou – ačkoliv se zdá, že je potřeba ještě některé věci nechat za sebou.

