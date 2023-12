Za nejhorší vánoční pohádku může Dancingerová ze Zlaté labutě. Málem ji to stálo kariéru

Pohádka Slíbená princezna byl neuvěřitelný propadák. A je to škoda, protože hvězdné obsazení naznačovalo, že o talent není nouze. Zlatovlasá princezna Radost v podání Marty Dancingerové byla přislíbena pirátovi, pokusí se ji však zachránit Jiřík v podání Jana Ciny. Jak prosté. Člověk by neřekl, že to stálo 13 milionů!

Lehké děvy a kulomety

Psal se rok 2016 a diváci České televize soptili vzteky. Princezny jako lehké děvy z E55, vulgární výrazy, a ještě kulomety? Snaha o modernu zase nevyšla. Té se ostatně snažil vyhnout i režisér Karel Janák, který letos na Štědrý den představí pohádku Klíč svatého Petra. Za kostýmy stojí šikovná Michaela Horáčková Hořejší, která je i hlavní výtvarnicí populárního seriálu Zlatá labuť. A tam snad Marta Dancingerová napravila svou pochroumanou pověst.

V době, kdy vyšla Slíbená princezna, ji totiž znalo jen málo diváků. A byla to její velká příležitost, jak se uvést. Místo toho čelila poznámkám na otřesný vzhled a zpěvák Matěj Ruppert ji přirovnal k Matouši Rumlovi. To by asi ještě nebyl nejhorší kompliment století, ale byl to dokonce europoslanec Tomáš Zdechovský, který o pohádce napsal, že mu připomíná travesty show. „To se sešli vizážisté z celého světa. Dělám si z toho srandu. Mám pocit, že můj největší kariérní úspěch je ten, že jsem se po té pohádce nebála dělat ještě něco dalšího. Nechci tu pohádku hanit, ale já tam fakt vypadám hrozně, o to se asi nemusíme přít,“ řekla po letech Dancingerová při rozhovoru v show 7 pádů Honzy Dědka.

Na motivy Karla Jaromíra Erbena

Pohádka měla přitom slušný základ – vycházela z tolik milované Zlatovlásky. Jenže takřka okamžitě ji dokonce odsoudil guru pohádkových příběhů Zdeněk Troška. „Slíbená princezna mi vyrazila dech. Co si má člověk myslet o pohádce, ve které královna prohlásí jako první větu „Koruna je těžká jako kráva.“? Zlatovláska tam vypadala jako balkánská teroristka a ostatní princezny jako prostitutky z E55. Já si myslím, že pohádka má ctít věky prověřená pravidla, má být noblesní a elegantní,“ řekl tehdy s dodatkem, že na Kavčích horách se nejspíš zbláznili a Erben se otáčí v hrobě.

Když pak deník Aha zkoumal, kolik taková šaráda stála, všem výsledná částka vyrazila dech. „Podle sdělení ředitele výroby se v období předchozích tří let rozpočty na velkou výpravnou pohádku určenou k premiérovému odvysílání ve vánočním období pohybovaly v rozmezí od třinácti do šestnácti milionů korun,“ sdělili zástupci České televize.

Vulgární výrazy Troška odsoudil

Troškova opakovaná noblesa však tentokrát zůstala od Kavčích hor na hony vzdálená. V pohádce totiž uslyšíte věty jako:

„Cos mi to osedlal za zmetka?“

„To máš jednoznačně od dědečkovy koruny. Je těžká jako kráva!“

„Jestli tohle je smlouva na královskou holku, prodáme ji a jsem za vodou!“

„Vyjímaly by se tam jako svině na růžovém paloučku.“

Na druhou stranu je dobré, že od té doby nikdo nezaregistroval, že by Slíbenou princeznu někdy reprízovali… Dobré pro Martu, která se tomu dnes, vzhledem ke své úspěšné kariéře, už může jen zasmát. Pohádku už ale nikdy nenatočila.

Konečnou verzi viděla, když čekala svého prvního syna Toníka. A lehké to pro ni nebylo: „Celý národ vás na Štědrý den uvidí, jdete na plac a tam vám na hlavu narazí tohle. Bylo to docela hodně hořké. Když jsem se pak na sebe v devátém měsíci a o třicet kilo těžší koukala v televizi, zírala jsem na tu zlatou paruku a říkala si: „Tak holka, jestli se z tohohle dostaneš, tak jsi dobrá.“ A povedlo se.

Zdroje: redakce, iDNES.cz, Prima FTV, blesk.cz

