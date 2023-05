Zajímavosti ze Specialistů: Přípravy na jeden díl zaberou dva měsíce, chyby byly už v první epizodě

Ačkoliv se tým Specialistů drží na televizních obrazovkách už od roku 2017, postupem času se složení proměnilo. Na začátku vídali diváci například Jakuba Štáfka, Davida Prachaře nebo Zuzanu Kajnarovou, později přebrali jejich štafetu Martin Dejdar, Jacob Erftemeijer a Eva Leimbergerová. I poslední dva však nakonec skončili – a do seriálu naskočil oblíbenec Marek Lambora. Spolu s ním se po mateřské dovolené vrátila i Zuzana Kajnarová. Následoval ji David Prachař, který už se však nevrátil do role velitele, má jen svou vedlejší. Seriál je natočen podle německé předlohy SOKO Leipzig.

Lambora byl sázkou na jistotu

Když zemřel Jarda Čermák, kterého si zahrál Jan Zadražil, fanoušci byli zdrceni. Když pak odcházel na svou vlastní žádost Jakub Štáfek, který si chtěl na chvíli od všech projektů odpočinout, produkce se rozhodla, že kapitána Panenku už zemřít nenechá. I přesto, že si to Štáfek moc přál. Nakonec se v seriálu rozhodl pro změnu kariéry a občas se v některých dalších dílech ještě objevil. Spolu s ním odešla i Zuzana Májová, kterou ztvárňuje její jmenovkyně Kajnarová. Ani tato postava nezemřela, ale odešla na mateřskou dovolenou. I proto se letos na jaře mohla vrátit. Ačkoliv si právě tehdy diváci mysleli, že dorazí i oblíbený Štáfek, jeho úlohu místního hezounka a baviče nakonec převzal Marek Lambora. Ačkoliv – s tím bavičem má ještě co dohánět.

Právě Lambora je přitom jedním z nejoblíbenějších mladých herců současnosti a – jak je vidět z reakcí na sociálních sítí – se díky němu na Specialisty kouká i mladší generace, která by jindy s rodiči ke kriminálce určitě neusedla. Svou popularitu si získal už dříve rolí Janka Linharta v seriálu Slunečná konkurenční televize. Od té doby je mezi mladou generací naprosto adorovaný.

Chyby nasekali tvůrci hned v prvním díle

Bez zajímavosti není, že přípravy na jeden díl zaberou tvůrcům až dva měsíce! Dávají si záležet, aby vytipovali ty nejlepší lokace a doladili scénář. Samotné natáčení jednoho dílu pak zabere už „jen“ čtyři a půl dne.

Úlohu kapitána převzal po Prachařovi později Martin Dejdar. A své povinnosti policisty plní na jedničku. Například v každé epizodě páté série můžete slyšet, že mu zazvoní telefon.

Chyby si však tvůrci nechali utéci hned v prvním díle. Epizoda nesla název Útěk podle jízdního řádu. Řidič tramvaje sděluje lupičům, že z místa zátarasu popelářským vozem dojedou na konečnou v Hloubětíně za patnáct minut. Ale nejkratší trasa má ve skutečnosti 12 kilometrů a tramvaj by musela jet během odpolední špičky rychlostí 50 km/h. Z žádného místa, kudy linka 18 projíždí, se takovou rychlostí po kolejích do Hloubětína jet nedá.

Záhada tramvaje číslo 18

Navíc policisté Lukáš v podání Štáfka a Zuzana v podání Kajnarové nastoupí do tramvaje na zastávce Otakarova a vystoupí hned na následující. Tramvaj je poté zablokována popelářským vozem v ulici Na Zámecké. To je ale hned za rohem od zastávky, kde policisté vystoupili, a žádná jiná zastávka se mezi těmito zastávkami nenachází. Svědci v epizodě také tvrdili, že podezřelí nastoupili do tramvaje na Jiráskově náměstí. Linka číslo 18 tudy ale nejezdí.

Seriál Specialisté si od počátku vysílání udržuje vysokou sledovanost a je u diváků oblíbený. Už dnes večer se diváci dočkají dalšího dílu z nové série!

Zdroj: ČSFD, wikipedia.org, TV Nova, Instagram

