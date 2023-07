Zapomenuté chyby v seriálu Ulice: Telefony i historická fakta dělají tvůrcům problém už spoustu let

Ulice je český televizní seriál, který je vysílán od roku 2005 na televizní stanici Nova. Patří mezi nejúspěšnější české televizní seriály a získal si velkou popularitu u diváků. Během let se vystřídalo tolik postav, že by je možná ani skalní fanoušek nezvládl vyjmenovat všechny. Nejčastější chybu však umí diváci dle svého úsudku určit poměrně přesně – jakmile si někdo s někým dopisuje, tvůrcům dělá velký problém, aby to v seriálu nevypadalo jako pěst na oko.

Výlety Miriam i kouření ve Francii

V epizodě číslo 2158 Miriam vypráví, jak jeli v mládí Vindobonou (vlakem) a pasová kontrola je v Břeclavi vyhodila. Jenže Vindobona jezdila až do roku 1991 přes hraniční přechod České Velenice, a ne Břeclav, takže se nic z toho stát nemohlo. O pár epizod dříve, konkrétně v epizodě 2137, zase volala Kateřina Nekonečná, která tehdy žila ve Francii, Libušce, kterou si zahrála Zuzana Vejvodová. Seděla při tom v restauraci a kolem ní návštěvníci kouřili. Jenže ve Francii je v restauračních zařízeních zákaz kouření už od roku 2008, u nás od roku 2017.

Divákům také neuniklo, že se často v seriálu objevují nesrovnalosti v čase odsílání zpráv – ačkoliv postavy si dle děje píšou ihned, časy se liší klidně o několik hodin. Dokonce v díle 2037 píše Tereza Vojtovi, který jí odpoví: „Není o čem mluvit“. Jednou je to však v záběru všechno velkými písmeny, pak i s podpisem Vojta. Evidentně štáb zkoušel, co bude vypadat nejlépe. A problém s telefony přichází i v kritických situacích – diváci si všimli, že když někdo v seriálu volá záchranku nebo policii, nikdy nenahlásí přesnou adresu.

Recyklace herců je už standard

Chyby udělali tvůrci i v epizodě 2925, kdy píše Richard Rozině „Chybis mi tu. Bez tebe me to tu nebavi“. Jenže epizodu odvysílala Nova 27. 11. 2015, datum odeslání zprávy je však 27. 9. 2015. Zřejmě datum natáčení. Stejné to bylo v dřívějším díle č. 2843, kdy píše Tereza zprávu Romanovi a na mobilu se objeví datum odeslané zprávy, které je 30. 5. 2015. Tento díl se ale vysílal až 10. 6. 2015. A takové chyby se v seriálu objevují tradičně stále dokola. Občas se zdá, že pávě dopisování zdejších postav je pro tvůrce – nebo spíš pro střihače – nepřekonatelný problém.

Výjimkou není ani „recyklace“ herců, kteří se v ději objeví hned několikrát a zahrají si různé postavy. Jednou z takových je Marie Málková, která do šesté sezóny naskočila jako kadeřnice Romana, už dříve si však v Ulici zahrála postavu jménem Nikol při Výměně manželek, kdy byla vyměněna za manželku Báru, kterou hrála Tereza Brodská.

V sedmé sezóně pak naskočil Jiří Bábek, který si zahrál postavu Ladislava Kalicha – tatínka Vojty. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, kdyby ho diváci neznali už z první sezóny, kde si zahrál prodejce, který přišel do Království hraček. Stejně tak využili tvůrci Vasila Fridricha, který si zahrál v seriálu vedlejší roli právníka (rok 2013), později naskočil jako úspěšný zubař a viceprezident lékařské komory.

Zdroj: Facebook, Instagram, TV Nova, ČSFD

KAM DÁL: Nová sezóna Ulice bude ve znamení velkých návratů. Monika Farská se znovu potká s Márou.