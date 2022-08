Anna (27): Svatba skončila fiaskem, tchyně se opila a řekla pravdu o synovi. Požádala jsem o rozvod, tohle by nikdo nerozdýchal

Svatební zvony ještě skoro ani nestačily doznít a Anna už byla přesvědčená, že se bude rozvádět. Někdo by si mohl říct, že to její manžel na after party "přepískl" s alkoholem a příliš se kamarádil s některou s družiček. Pravda je ale jinde. „Tchyně si dala pár panáků a začala o svém synkovi mluvit. Dozvěděla jsem se věci, které nehodlám akceptovat,“ říká Anna pro Čtidoma.cz

Svatba jako logický krok

Přitom si myslela, že Patrika zná jako svoje boty. Trávili spolu téměř všechen volný čas. Svatba nebyla nic uspěchaného, chodili spolu téměř čtyři roky. „Byl to logický krok v našem vztahu. Nevím, jestli jsme byli pořád bláznivě zamilovaní. Každopádně jsme se měli moc rádi, respektovali jsme se, měli jsme společné zájmy a tak dále.“

Jejich známí tvrdili, že pokud to má někomu vydržet, tak to budou oni dva. Zkrátka krach tohoto vztahu nikdo nečekal. „Upřímně, ani já ne. Vůbec by mě nenapadlo, že nebudeme mít děti, nebudeme rodina a nezestárneme spolu. Ale jak už to tak někdy bývá, člověk míní a věci se mění.“

Ze štěstí se stala tragédie

Obřad proběhl bez problémů, Anna si všechno užívala. „Bylo to přesně takové, jaké jsem si to vysnila. Den D se vším všudy. Vlastně to už začalo o den dříve. Přípravy, výzdoba, všechen ten mumraj kolem. Všichni byli navíc moc milí a se vším pomáhali, takže jsem se usmívala jako sluníčko.“

Jak bývá zvykem, po oficiální části svatby přichází na řadu tanec, pití, jídlo a tak dále. Je běžné, že se někdo "picne" a udělá ostudu. Většinou se na to vzpomíná s úsměvem. Jenže tentokrát to bylo jinak. „Tchyně si dala o pár panáků víc, než snesla. A byla bohužel upřímná. Děkovala mi, že se o jejího syna postarám, i když vím, že už byl dvakrát ženatý a má tři děti. Já ale nic takového nevěděla.“

Vadila mi ta obrovská lež

Pro Annu to byl naprostý šok. Nechápala, jak jí mohl Patrik něco takového zamlčet, ani to, že to za celou tu dobu nepoznala. Nadávala jemu i sobě a věděla, že tohle nebude trpět. „Vadila mi hlavně ta obrovská lež. Kdyby mi to řekl na začátku vztahu, nějak bych se k tomu postavila. Tohle ale bylo opravdu moc.“

Jejich manželství tak skončilo vlastně ještě dřív, než mohlo zažít. „Zkusili jsme si vše vyříkat, ale nešlo to. Byla jsem "zablokovaná", cokoli řekl, já jsem mu vmetla do tváře, že nemohu vědět, jestli zase nelže. A takhle to šlo pořád dokola. Po měsíci jsme se dohodli, že půjdeme od sebe.“

