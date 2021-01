Bendová se nazvala hrochem kvůli fotce z pláže. To nemůže myslet vážně

Alice Bendová nepatří k herečkám, které by se před kamarou upejpaly. Pokud se stydí, tak to na sobě nedává znát. Stačí si vzpomenout na její nahé scény například z filmů Kajínek, Duše jako kaviár či Sametoví vrazi. Jasně, bylo jí tam o nějaký ten rok méně. Přesto ani dnes se za svojí postavu určitě nemusí stydět.

Všechno už jde pomaleji

Ona si ale myslí něco jiného. „Tady jsem si připadala jako hroch, tak jsem zvědavá, co budu říkat letos, až si sundám těch dvacet vrstev a vlítnu do plavek. Ale já už pracuju na tom, aby to nebylo tak děsivý. Ale je to těžký, jak je člověk v pubertě, tak lítaj hormóny jak splašený na všechno jde tak jako pomaleji,“ napsala si k fotce z loňského léta, kterou sdílela na Instagramu.

Takhle přeci hroch nevypadá

Někteří lidé s ní v komentářích pod postem nesouhlasí. Podle nich má skvělou postavu a nemusí to vůbec řešit. My s nimi v tomto ohledu souhlasíme. Takhle určitě nevypadá hroch a pokud ano, tak maximálně mláďátko. A ta jsou přeco roztmilá.

Mimochodem, jeden z komentujících našel ještě jeden rozdíl. „Hroch nemá takové cecíky.“ No, i na tom něco bude.

Foto: Pixabay Tam přeci žádná podoba není. Nebo...?

