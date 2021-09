Bohdana (51): Donutil mě ten jeho hnus spolknout. Mohli za to jeho divní kamarádi, moc mě ponížil

Jejich manželství od začátku připomínalo všechno možné, jen ne idylku. O romantice si mohla paní Bohdana nechat jen zdát. Její manžel byl uzavřený do sebe, málokdy se otevřel a projevil city. Jak ale sama říká, dalo se na to zvyknout, protože jinak to byl prý dobrák. Ovšem až do onoho dne, na který vyučená kadeřnice nikdy nezapomene.