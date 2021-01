Buďte sexy a in: Sedm tipů, jak nejen v práci vypadat co nejlépe

Dámy, ono totiž vůbec nezáleží na tom, do které z těchto dvou skupin patříte. Místo toho se zamyslete nad tím, jak chcete prezentovat svou osobnost a jaký dojem chcete na své kolegy udělat. V sedmi tipech vám poradíme, jak vypadat v práci co nejlépe a okouzlit i ve chvíli, kdy se blíží rozčilený šéf.

Pečujte o pleť

Osvětlení v kanceláři může měnit tón vaší pleti a zdůrazňovat tmavé kruhy pod očima. Pokud je toto případ i vašeho pracoviště, nelamte si s tím hlavu. Všichni v kanceláři jste na stejné lodi. Co vám ale může skutečně pomoct, je vytvořit si správný režim péče o pleť.

Čistěte si obličej ráno i večer vhodnými kosmetickými přípravky a nebojte se investovat do kvalitní pleťové masky, kterou aplikujte uprostřed pracovního týdne. Vaše pleť tak zůstane krásná, svěží a zdravá.

Dejte si pauzu

Vašemu vzhledu a pleti pravděpodobně nepomůže, když budete celý den zavřená v kanceláři. Řiďte se proto zlatým pravidlem – používejte ochranný krém a dopřejte si krátkou přestávku venku na vzduchu. Pauza na cigaretu se však nepočítá. Krátká procházka v blízkém okolí vašeho pracoviště může pro vaši pleť znamenat výraznou vzpruhu.

Jak být v kolektivu oblíbená?

Zapomeňte na přetvářku. Upřímnost je totiž zcela zásadní vlastností oblíbených lidí. Je těžké mít někoho rád, pokud nevíte, co si dotyčná osoba opravdu myslí a co cítí.

Navíc je to dobré i pro váš organismus. I když se to zdá jako banalita, udělá to opravdu hodně. Můžete si být stoprocentně jistá, že vám vaše tělo poděkuje. A získáte i tolik potřebnou energii do další práce.

Budujte vztahy

Pokud nemáte během dne čas na větší pauzu, doporučujeme alespoň na chvíli vstát od počítače a projít se s kolegou nebo kolegyní do kuchyňky pro sklenici vody. Splníte si alespoň nějakou pohybovou aktivitu, navíc navážete kontakt a zpříjemníte si den osobní konverzací.

Společný rozhovor, smích a gestikulace odstraní případné bariéry a kolegové vás začnou vnímat jako otevřenou, sympatickou a komunikativní osobnost. Ne nadarmo se říká, že by se člověk měl umět socializovat. Něco na tom opravdu je.

Šetřete oči

Práce u počítače je velice únavná činnost. Naše oči a celkový vzhled nám příliš nepoděkují, pokud budeme sedět před monitorem počítače několik hodin bez přestávky. Nepřetěžujte své oči více, než je nutné, dělejte si pravidelné pauzy a čas od času se podívejte mimo obrazovku.

Pro váš zrak může být velice prospěšná i oční jóga. Ulevíte svému zraku a navíc vás v pauze třeba napadne, jak lépe vyřešit rozdělaný úkol. Některé firmy mají takzvanou odpočinkovou místnost, kam si zaměstnanci mohou jít dát "dvacet". Dobře vědí, že v konečném důsledku se to zkrátka vyplatí.

Ruce jako vizitka

Péče o ruce znamená především hydrataci pokožky a pravidelnou starost o nehty a nehtové okolí. Krém mějte na stole vždy po ruce a pravidelně ho používejte. Pokud nemáte ráda pocit mastných rukou, vytlačte malé množství krému na hřbet ruky a rozetřete ho hřbetem ruky druhé. Vyhnete se mastné klávesnici, myši nebo telefonu.

Ono to má i praktické důvody. Tím spíš, pokud se může znenadání zjevit váš nadřízený, který by chtěl nedej bože něco ukázat na vašem počítači. Ten trapas, když by sáhnul na mastnou myš nebo začal psát na "podivné" klávesnici...

Zůstaňte hydratovaná

Suchý vzduch je běžným jevem v klimatizovaných prostorech. Nedostatek vlhkosti přitom může mít negativní dopad na vaši pokožku. Pokud to pravidla vašeho zaměstnání dovolují, pořiďte si malý zvlhčovač vzduchu.

Pokud ne, vystačíte si s "netechnickým" řešením – pijte během celého dne dostatek vody nebo neslazeného čaje. Důležité je dodržet jedno z tohoto (případně kombinovat). Sladké limonády nebo džusy jistě nepomáhají.

Správné oblékání

Ať už máte v práci předepsaný dress code, nebo se můžete oblékat neformálně, vždy si buďte jistá, že se v oblečení cítíte pohodlně. Zařízlý opasek nebo boty, které vás tlačí, vám na pocitu pohodlí určitě nepřidají. Nezáleží na tom, jak skvěle vaše oblečení vypadá, pokud se v něm celý den budete cítit nesvá.

Také vyřaďte ze svého šatníku veškeré obnošené oblečení. Může být těžké rozloučit se s oblíbenými kousky, ale nosit ošoupané šaty vám dobrý dojem udělat nepomůže. Nepotřebujete vyloupit banku, abyste vypadala dobře. Stačí, když bude vaše oblečení zachovalé, čisté a vyžehlené.

