Budu táta, všichni mi gratulují. Je to ale jinak, může za to manželka, říká Marcel (34)

Kamarádi mu volají a posílají blahopřání. Zvou ho na pivo a ptají se ho, jaký je to pocit. Je to i tím, že má kolem sebe mladé muže, kteří ještě rodinu nemají. „Přetvařuji se, ale opravdu nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Nejraději bych do celého světa vykřičel pravdu, a tím si alespoň trochu ulevil.“

Vrátila se úplně jiná

Jenže jaká je pravda? Marcel sám přiznává, že se pouze něco domyšlí. „Když byla manželka na víkend pryč s kamarádkou, něco se tam stalo. Vrátila se jiná, pak jí pořád pípal telefon, skrývala přede mnou obrazovku počítače a tak dále,“ vysvětluje.

Když na manželku udeřil, otočilo se to proti němu. „Vynadala mi, že vůbec nevím, o co jde, že nic nechápu. A že jestli si myslím, že mi zahýbá, tak se s ní klidně mohu rozvést. Nic nevysvětlovala, neměla ani potřebu. Co je tohle za reakci? Nechápu to.“

Jsem z toho vedle

Marcel byl ještě více zmatený. A co teprve ve chvíli, kdy mu manželka oznámila, že je těhotná. „Myslel jsem, že mě trefí. Jo, snažili jsme se o miminko. Ale zrovna teď? Předtím dlouho nic a teď náhle čeká dítě? To mi nikdo nevymluví, je to prostě divné. Ani jsem neměl náladu něco slavit, protože jsem z toho byl vedle.“

Jak se chovat? Co dělat? Marcel se nakonec rozhodl, že bude dělat jakoby nic. Před kamarády a známými nedá ani slovem najevo, že by mohlo být něco jinak. „To by bylo keců. A nakonec by se to ještě dozvěděli rodiče. To by mi chybělo.“

Genetický test? To ne!

Tatínkem se stane za měsíc. Sám ale neví, co bude potom. „Netuším, jestli syna dokážu brát za svého. Asi ano, jakmile ho uvidím, zlomí se to. Ale pořád si říkám, jaká je asi pravda, hrozně se tím užírám.“

Řešením by samozřejmě byl genetický test. To ale Marcel odmítá. „Modlil bych se, abych zjistil, že je můj. Ale zase bych se pak cítil hrozně, že jsem manželce nedůvěřoval nebo že jsem váhal. Asi se s tím budu muset nějak smířit, nic jiného mi nezbývá.“

(v článku je na žádost čtenáře změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

KAM DÁL: Místo boháče podvodník. Skočila jsem mu na špek, tvrdí Andrea (28) a popisuje, jak to s ní sehrál.