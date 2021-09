Čekám dítě s otcovým kamarádem. Potkali jsme se, když mi bylo 12 let

Poprvé Nolta Lourense (dnes 43) viděla v roce 2007 u kamarádky Nikity. Tam se samozřejmě ještě nic nestalo, i když Jamie se téměř pokaždé zamilovala do starších kluků. Jiskra přeskočila až o třináct let později, když jim všímavá kámoška domluvila rande. Jihoafrický pár je spolu teď už sedm měsíců a čeká své první miminko.

Od prvního dne jsem to věděla

„Když někomu řeknu, že jsem ho potkala ve dvanácti letech, tak to zní dost šíleně. Ale prostě je to tak, byť se vůbec nedá mluvit o tom, že by mezi námi tenkrát snad přeskočila jiskra. To vůbec. Ale určitě to pro mě byla láska na první pohled. Od prvního dne jsem věděla, že on je ten pravý,“ vypráví dnes Jamie.

První krok k budoucímu svazku prý udělala už v roce 2017 předtím, než odjela na dva roky do USA. „Řekla jsem mu, že si ho jednoho dne vezmu. Bylo mi tehdy 23, smál se a považoval to za vtip i proto, že měl tenkrát vztah. Tím to na nějakou dobu skončilo.“

Rozumíme si, patříme k sobě

Jamie se do rodného města vrátila v roce 2019, když si ji Nolte všiml na sociálních sítích. Nejprve se bál jejich věkového rozdílu, později si měsíce dopisovali na WhatsAppu. Nebýt Nikity a faktu, že jim zařídila rande, kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo.

Buď jak buď, dnes jsou oba spokojeni. „Jsme šťastni jako nikdo jiný. Rozumíme si, jsme k sobě upřímní a sex je úžasný,“ usmívá se Jamie. Nolteho rodiče byli nejprve šokováni, každopádně nic nezmohli. Každý věděl, že je do kamaráda svého otce velmi zamilovaná.

Je to váš život, vy ho žijete

Cesty osudu jsou někdy velmi klikaté, protože než začala chodit s Noltem, byla Jamie v "tajném" vztahu s o třicet let starším mužem, který bohužel zemřel. Nolte byl navíc pět let ženatý. „Dnes už přesně ví, co od života chce,“ má jasno Jamie a odráží tak jakékoli poznámky o jejich věkovém rozdílu.

Její vyvolený v současné době pracuje na farmě v Severní Dakotě v USA, ale brzy by se měl vrátit domů, aby byl u narození potomka. „Nenechte nikoho, aby vám říkal, co je správné a co špatné, pokud jde o lásku a věk. Je to jen číslo, doslova. Soustřeďte se na sebe, je to váš život, vy ho musíte žít,“ vzkazuje Jamie všem podobným párům.

Zdroj: Daily Star

