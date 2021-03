Čekání na smrt herce Bronislava Poloczka. Známý bručoun a cholerik zemřel úplně sám

Jeho osobnost byla nepřehlédnutelná. Mohutný herec Bronislav Poloczek zemřel už před devíti lety, ale i tak po sobě zanechal několik nesmrtelných rolí. Filmy jako Černí baroni, Copak je to za vojáka či seriály Hospoda a nekonečná Ulice by bez něj vypadaly úplně jinak. Proč zemřel zcela bez chuti do života úplně osamělý?