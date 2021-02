Dua Lipa a další hvězdy míří do bojové zóny kartelu, který si libuje ve čtvrcení lidí. Nový druh zábavy?

Narozdíl od Dubaje zůstává pro britské občany Mexiko otevřené. Tedy pokud tam máte pracovní cestu. Což samozřejmě celebrity mají a kdyby náhodou ne, tak si ji rychle zařídí. Popová hvězda Dua Lipa, bývalý fotbalista Jermaine Pennant či hvězdička z reality show Chloe Sims. Ti všichni už se nechali zlákat úžasnýmí plážemi a horkým sluncem.

Jedenáct hodin letu z Londýna a jste v ráji. Téměř doslova. Krása střídá nédheru a covidové šílenství jakoby tu neexistovalo. Je tu ale jeden háček. Bílý písek nepřitahuje pouze celebrity, ale také zloduchy nejhrubšího zrna.

Vrací se do turistických oblastí

Stačí si vzpomenou na party z konce loňského roku v hotelové zóně plážového klubu Vagalume, po které zůstali dva mrtví, tři zranění a více než tisícovka vyděšených lidí. V poslední době totiž převzal nad územím kontrolu kartel Jalisco New Generation, který si libuje v mučení a čtvrcení svých obětí.

„Před pár lety se dohodli, že v některých zónách budou dodržovat klid zbraní, protože to není dobré pro obchod. Ale to nyní přestává platit. Mladá generace, zejména právě z kartelu Jalisco, toto porušuje. Něco se změnilo, útočí i v turistických oblastech,“ tvrdil pro The Sun Francisco Rivas, který chování kartelů dlouhodobě monitoruje. Zároveň dodal, že Jalisco není největší mexický kartel, ale patří mezi nejnásilnější.

Násilí? Tady žádné není

Pro britské hvězdy však žádné hrozby neplatí. „Nemám problém. Je tu krásně, žádné násilí nevidím,“ napsala si na Instagram Chloe Sims v době, kdy ministr vnitra Priti Patel v dolní sněmovně tvrdil, že „lidé by prostě neměli cestovat.“ Asi si z těch politiků nikdo moc nedělá. Je to dobře nebo špatně?

