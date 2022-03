Chtěla jsem se jen pobavit. Nakonec na mě byli hned tři, říká Dana a popisuje detaily

Užít si trochu dobrodružství, zaflirtovat a pak zase spořádaně domů jako hodná ženuška. Tak nějak si to Dana představovala, když s karádkou vyrazila do noční Prahy. Holky z malého městečka v severních Čechách si to prostě chtěly užít. Ale chybělo málo a z legrace se mohla stát tragédie.