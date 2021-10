Dagmar (37): Manžel se nechtěl rozvést. Tak jsem udělala něco, za co se ještě teď stydím, ale nešlo to jinak

Kdyby hloupost fackovala, můj exmanžel by měl hlavu neustále nateklou. Tak Dagmar okomentovala více než dvouleté období, kdy se pan Ivan odmítal rozvést a dělal všechno pro to, aby u sebe manželku udržel. „Občas byl vážně jak malé dítě. Vymýšlel si, vztekal se, sliboval i vyhrožoval. Nedalo se s ním vůbec mluvit,“ vzpomíná dnes už znovu vdaná žena.

Musela jsem to začít řešit

Když jí bylo čtyřiatřicet, zamilovala se v práci do nového kolegy. Ten její city opětoval, ale měl jednu nespornou výhodu - byl totiž svobodný. „Napřed jsme se scházeli tajně s tím, že budeme milenci a uvidí se. Jenomže po pár měsících jsme věděli, že k sobě patříme, a jak se říká, míč byl na mé straně hřiště.“

Dagmar věděla, že buď svoji novou lásku opustí a zůstane v manželství, nebo se musí rozvést. Existovala pro ni však jen druhá varianta. „Byla jsem zblázněná jako puberťačka. Moc jsem si to užívala a nedokázala jsem si představit, že se doma budu ještě přetvařovat. Ani jediný den už jsem nechtěla čekat.“

Kamarádi mu "domluvili"

Manželovi tedy vše řekla a zároveň mu oznámila, že se chce rozvést. „Začal se smát, vůbec jsem ho nechápala. Pak mi vpálil, že jsem blbá kráva a ať nepočítám s tím, že mi udělá jakýkoli ústupek. Že se rozvede pouze v případě, že celý náš společný majetek připadne jemu. A to jsem zase logicky nechtěla já.“

Nepomohlo nic. Ivan se přesvědčit nenechal. „Byla jsem zoufalá. Tak jsem poprosila pár kamarádů, aby mu domluvili. Trošku se to zvrtlo. Detaily raději zveřejňovat nebudu. Ale bylo to opravdu drsné, až tak jsem to určitě nechtěla.“

Musela prý začít jednat

Buď jak buď, zabralo to. Proces, který se táhl dva roky, byl najednou u konce během několika dní. „Jak málo někdy stačí, že,“ kroutí hlavou Dagmar a odvrací hlavu. Stydí se za to, co exmanželovi udělala. Ovšem jedním dechem dodává, že kdyby nezačala jednat, nemusela být ještě dnes rozvedená.

Během několika málo měsíců se znovu vdala. Dnes je šťastná, v práci dala výpověď a s novým partnerem se odstěhovali do jiného města. „Lidé jsou závistiví. A také hrozné drbny. Teď je nám dobře.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

