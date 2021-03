David zemřel v thajské nemocnici, úřady ho odmítají vydat a čeká ho hromadná kremace. Vraťte mi tátu, prosí jeho dcera

V Babyloně kdysi Bůh podle biblické knihy Genesis zařídil rozdělení do té doby jediného jazyka, protože lidé chtěli oslavovat sebe a ne jeho velikost. Ať to bylo tenkrát jakkoli, jeden jazyk by se dnes dost hodil. Možná by pak byla spousta věcí jednodušších. Například dostat tělo zesnulého Davida Donoghuea z Thajska zpět k rodině, což je podle webu BBC Wales neřešitelný problém.