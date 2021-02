Dcera Ivy Kubelkové vypadá skvěle. Patnáctiletá Natálie je snad ještě krásnější než maminka

Geny se v tomto případě rozhodně nezapřou. Jasně, dokonce ani Iva Kubelkové nedokáže zastavit čas, na 43 let ale vypadá stále naprosto fantasticky. Ovšem kdo zná bývalou přítelkyni Jaromíra Jágra či Martina Koloce déle, musí uznat, že Natálie se blíží vizáži maminky před nějakými dvaceti lety.

Tohle je na zbrojní pas!

Iva a její manžel Georg Jirasek tvoří pár už přes osmnáct let, teď ale možná přichází nejnáročnější období v jejich životech. Uhlídat tolik krásy pohromadě, to bude chtít zbrojní pas nebo minimálně hodně dlouhé vidle.

S malým přihmouřením oka by se dalo říct, že Iva s Natálií vypadají spíš jako sestry. Není to jen tím, jak vypadá Kubelková. Její dcery působí velmi dospěle, málokdo by jí zřejmě hádal její věk. A je dobře, že obě pravidelně zásobují sociálně sítěmi snímky, kde si je můžeme prohlédnout pěkně pohromadě.

Uvidíme, kde a s kým Natálie nakonec skončí. Zatím to vypadá, že to má mladá slečna srovnané v hlavě a ví, co chce. Modelingovou kariéru má rozjetou slibně. Ovšem nebylo by to poprvé, kdy mladý člověk "sejde z cesty". Iva a Georg však určitě udělají všechno proto, aby se to nikdy nestalo.

KAM DÁL: Po 68 letech vyšel z vězení. Rodina i přátelé jsou po smrti, přesto je novým světem ohromen.