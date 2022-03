Dceru odvezli do nemocnice, manžel totálně selhal. Nikdy mu to nedokážu odpustit, říká Ilona (37)

Všechno souvisí se vším, říká se. A dost možná na tom opravdu něco bude. Celý týden Ilona manželovi připomínala, aby zajel s autem do servisu. Špatně startovalo, byl třeba čas, než se motor rozběhl. „Vždycky mě odbyl, že přeci nikdy nespěcháme tolik, abychom nemohli těch pár minut počkat,“ kroutí hlavou sympatická blondýnka.

Stalo se to, co asi muselo

Když v pátek odjížděla na dlouho naplánovaný víkend s kamarádkou, nic nenasvědčovalo tomu, že se následujícího dne odehraje drama. Sobota byla krásná, její desetiletá dcera měla jet s otcem do přírody. Jenomže neodjeli.

Když totiž šli k autu, malá Karolínka spadla ze schodů tak "nešikovně", že si zlomila ruku a ošklivě poranila hlavu. Bylo jasné, že musí okamžitě do nemocnice. „Stalo se ale to, co se stát zřejmě muselo, aby si ten pitomec uvědomil, co tou svou laxností mohl napáchat. Auto nestartovalo, jak jinak...“

Tohle není legrace

Deset minut se zoufalý Pavel snažil nastartovat, potom zavolal záchranku. „Těch deset minut mohlo Karolínku stát život. Co kdyby krvácela do mozku? Co kdyby měla nějakou tříštivou zlomeninu nebo vnitřní zranění?“ nechápe dodnes Ilona.

Nerozumí ani tomu, proč její manžel nezavolal sanitku okamžitě. „Tvrdil, že byl v šoku a nemyslel. Já mám ale pocit, že nemyslí už několik let. Kolikrát jsem mu říkala, že jeho přístup k životu se mu jednou pořádně nevyplatí. Tohle opravdu nebyla žádná legrace.“

Není schopen dát se dohromady

Pavel po tomto incidentu slíbil, že se polepší. Ilona už s ním ale nechce mít nic společného. „Karolínka je naštěstí v pořádku. Při vší té hrůze měla docela štěstí. Spravila do sádra a několik stehů na hlavě. Ale jak se mohu spolehnout na člověka, u kterého sice vím, jak ji má rád, ale zároveň ji takto ohrožuje?“

Podle Ilony navíc není auto dodnes opravené. „Zase se na to vykašlal. Jestli chce zabít sebe, tak prosím. Ale moji dceru ne. Myslela jsem, že se chytí za rypák a dá se dohromady. Evidentně to ale nezvládá.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

